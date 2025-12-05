Аграрии Беларуси подняли зябь на площади почти 1,5 млн гектаров

Аграрии Беларуси подняли зябь на площади почти 1,5 миллиона гектаров. Это 103 % к плану, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закромах уже 11 миллионов 136 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Лидерство остается за Минской областью, здесь собрали 2 миллиона 782 тысяч тонн. Далее следует аграрии Брестского и Гродненского региона. Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99 % площадей, что составляет 2 миллиона 281 тысяч гектаров.

Также в Беларуси накопали 6 миллионов 88 тысяч тонн сахарной свеклы. 91 % урожая корнеплода уже вывезли в свеклоприемные пункты.