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Аграрии Беларуси подняли зябь на площади почти 1,5 млн гектаров

05 декабря 2025 11:14
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Аграрии Беларуси подняли зябь на площади почти 1,5 миллиона гектаров. Это 103 % к плану, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси подняли зябь на площади почти 1,5 млн гектаров-2

В закромах уже 11 миллионов 136 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Лидерство остается за Минской областью, здесь собрали 2 миллиона 782 тысяч тонн. Далее следует аграрии Брестского и Гродненского региона. Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99 % площадей, что составляет 2 миллиона 281 тысяч гектаров.

Также в Беларуси накопали 6 миллионов 88 тысяч тонн сахарной свеклы. 91 % урожая корнеплода уже вывезли в свеклоприемные пункты.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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