«Нужно искать иные механизмы» – Дмитрий Жук о запрете отдельных медиа в Беларуси

Дмитрий Жук возглавил Министерство информации, а Марат Марков с этого дня министр культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к назначенцам, глава государства напомнил о недавней блокировке YouTube-каналов ведущих белорусских СМИ. Что это, если не элемент той самой гибридной войны?!

У информационной сферы проблем не меньше, но они и не новы. Дмитрий Жук в медиасфере почти 30 лет. Именно он стал первым заслуженным работником СМИ в истории суверенной Беларуси. Бессменный член «Клуба редакторов», сначала в должности руководителя БЕЛТА, а после до сегодня в «Издательском доме «Беларусь сегодня».

К слову, информация об итогах кадрового дня раньше всех всегда появляется на БЕЛТА. Агентство несколько месяцев было без руководителя, и вот дождались. Андрей Мохор с ОНТ теперь у их руля. Но абсолютно у всех белорусских СМИ сегодня общий вопрос на повестке. Как побеждать в информационной войне, когда демократичные мира сего виртуально закрывают рот белорусским СМИ? Неделю назад взяли и удалили в том числе YouTube-канал СТВ. Как реагировать, спросили у министра.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Любое решение, особенно такого плана, как запрет, оно должно быть четко продумано, продуманы его последствия, оно должно быть аргументированным. И самое важное, оно должно быть целесообразным и эффективным.

Если мы продекларируем, но не сможем реализовать, лучше не декларировать. Что касается ситуации с платформами, которые используются гражданами Беларуси, здесь очень аккуратный вопрос. Вы знаете и позицию Президента, что он не сторонник запретов. Здесь нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства.

Быть честным внутри себя и справедливым по отношению к своим – то, что от всех назначенцев требует глава государства. Конструктивный подход, не поспоришь. А главное, если его реализовывать – рабочий, не только в идеологии или культуре. А даже в политике.

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