Минск планирует активизировать сотрудничество с Доминиканской Республикой

Активизация двустороннего диалога, поиск «точек роста» и промышленная кооперация. В Минске прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в России и Беларуси по совместительству Алехандро Ариасом Сарсуэлой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла о поставках минских электробусов, грузовых автомобилей и тракторов, а также холодильников и инновационного оборудования. Представителей деловых кругов Доминиканской Республики также ждут на традиционном бизнес-форуме в Минске, который пройдет в сентябре. Также рассматривалось сотрудничество в сфере здравоохранения и образования, включая обмен опытом и повышение квалификации специалистов.

Алехандро Ариас Сарсуэла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в России и Беларуси: Наши отношения между двумя странами находятся на отличном уровне, поэтому на данный момент мы хотели бы еще больше укрепить взаимодействие, включая деловую сферу и сотрудничество в направлении, которое касается организации городского пространства на примере Минска и создания комфортных условий для всех его жителей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы сегодня в первую очередь говорили о том, что нам надо наладить взаимодействие представителей бизнеса, потому что это действительно главное направление, и сегодня есть все для этого предпосылки. Мы предоставили общую необходимую информацию по экономическим вопросам.

Доминиканская Республика – крупнейшая экономика Карибского бассейна, где ключевую роль играет туристический сектор. В прошлом году эту страну посетили почти 12 миллионов туристов – это больше, чем население страны. Ждут и гостей из Беларуси. Поэтому важное направление – упрощение визового режима, работа над этим вопросом активно ведется.