«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра

Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений. Александр Терехов в правительстве теперь будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто уж точно знает что делать так это кандидаты на должности из кадрового реестра Президента. Их лица всем знакомы, оттого интереснее мотивы ротации. Как бы журналистам ни хотелось сразу говорить о высоком: информации и культуре, Президент начал с главного – экономики. Расправит ли плечи отечественный «Атлант» или лучшая его форма в далеком прошлом, учитывая, что позиции на основном рынке сбыта (российском) по субъективным и объективным причинам пошатнулись в последние 4 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Себестоимость, еще раз себестоимость. Ну что мне тебя учить, Андрей? Ты это знаешь не хуже меня. Ты директор, знаешь, как работать. Да, в пять раз предприятие, наверное, больше. Крупное предприятие. И все время на глазу у Президента. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, благодарен, что ты рискнул пойти на это предприятие и стабилизировать его. С другой стороны, должен понимать, что спрос за это будет серьезнейший. На таком периоде находимся, где есть и преимуществ немало, если в мире посмотреть, но и проблем, которые от нас не зависят, тоже немало. Поэтому только пожелать могу успехов, всячески будем поддерживать. Но рассчитывать на то, что себестоимость и затраты вы поправите за счет налоговых каких-то льгот горисполкома, может быть, на первом этапе. А дальше придется, наоборот, горисполкому помогать с бюджетом. Чтобы мы могли и врачам, и учителям, и пенсии достойные людям платить. Это очень важно для нас.

Пожалуй, одно из самых громких назначений сегодняшнего дня – в Беларуси новый заместитель премьер-министра. Александр Терехов 10 лет назад работал в должности министра ЖКХ, потом возглавлял «Минскстрой», теперь свой опыт объединит на новой высоте.