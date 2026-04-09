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«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра

09 апреля 2026 17:38
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Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений. Александр Терехов в правительстве теперь будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра-2

Кто уж точно знает что делать так это кандидаты на должности из кадрового реестра Президента. Их лица всем знакомы, оттого интереснее мотивы ротации. Как бы журналистам ни хотелось сразу говорить о высоком: информации и культуре, Президент начал с главного – экономики. 

Расправит ли плечи отечественный «Атлант» или лучшая его форма в далеком прошлом, учитывая, что позиции на основном рынке сбыта (российском) по субъективным и объективным причинам пошатнулись в последние 4 года.

«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Себестоимость, еще раз себестоимость. Ну что мне тебя учить, Андрей? Ты это знаешь не хуже меня. Ты директор, знаешь, как работать. Да, в пять раз предприятие, наверное, больше. Крупное предприятие. И все время на глазу у Президента. 

Поэтому, с одной стороны, я, конечно, благодарен, что ты рискнул пойти на это предприятие и стабилизировать его. С другой стороны, должен понимать, что спрос за это будет серьезнейший. На таком периоде находимся, где есть и преимуществ немало, если в мире посмотреть, но и проблем, которые от нас не зависят, тоже немало. 

Поэтому только пожелать могу успехов, всячески будем поддерживать. Но рассчитывать на то, что себестоимость и затраты вы поправите за счет налоговых каких-то льгот горисполкома, может быть, на первом этапе. А дальше придется, наоборот, горисполкому помогать с бюджетом. Чтобы мы могли и врачам, и учителям, и пенсии достойные людям платить. Это очень важно для нас.

«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра-6

Пожалуй, одно из самых громких назначений сегодняшнего дня – в Беларуси новый заместитель премьер-министра. Александр Терехов 10 лет назад работал в должности министра ЖКХ, потом возглавлял «Минскстрой», теперь свой опыт объединит на новой высоте.

«Тебе будет несладко». В Беларуси новый заместитель премьер-министра-8

Александр Лукашенко:
Тебе будет несладко. Потому что и дороги. Я Сиваку об этом говорил, у нас сегодня нефть подешевле немножко, чем у других. Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, думаю, стабилизируемся. Но если сегодня у нас нефть, да притом, что мы с Россией торгуем нефтью со скидкой определенной, а дороги – это битум прежде всего. Все остальное добро у нас есть. Битум – это нефть. И коль нефть дешевле, надо использовать этот момент и поправить наши дороги. Программа определена. Надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую устойчивую дорогу, желательно в железобетоне. Где только возможно нужен железобетон.

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – итоги.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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