В системе культуры не хватает грамотного управления – Марков

Дмитрий Жук возглавил Министерство информации, а Марат Марков с этого дня министр культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к назначенцам, глава государства напомнил о недавней блокировке YouTube-каналов ведущих белорусских СМИ. Что это, если не элемент той самой гибридной войны?!

Специфика работы что в журналистике, что в культуре схожа, когда речь идет о людях. И там и там сложно, когда руководитель не из своих, еще сложнее, когда слишком свой. И там и там есть запрос на авторитетные фигуры. Что важно, не полые внутри, а со стержнем. Марат Марков настроен серьезно.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

Поэтому, на мой взгляд, в системе культуры не хватает немножко грамотного управления. В этом плане, я думаю, что мы найдем друг друга и найдем точки для соприкосновения. Ну и глава государства поставил некоторые точечные вопросы, которые действительно сегодня актуальны. Один из них – это сфера кинематографа. И как бы то ни было, сегодня белорусским кино нужно заниматься. Нужно заниматься тесно, плотно, нужно искать таланты, в первую очередь, среди сценаристов, режиссеров.

У нас есть актеры талантливые, но без хорошего сценария и без хорошей режиссуры, понятно, что эффекта не будет. И я очень надеюсь, что в мою бытность министром, как сказал глава государства, у нас в этом плане подвижки будут. Поэтому посмотрим. Сейчас больше вопросов, чем ответов, но я очень надеюсь, что в ближайшее время ответы мы начнем искать.

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