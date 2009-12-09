Новый способ смертной казни применили в Огайо

Впервые в США для казни человека был использован новый состав смертельной инъекции из одного препарата - тиопентала натрия.

Путем инъекции в штате Огайо 8 декабря был казнен преступник по имени Кеннет Бирос, приговоренный к высшей мере наказания за убийство, совершенное в 1991 году.

Для казни людей как в Огайо, так и в большинстве других штатов, где применяется смертная казнь, ранее использовали инъекцию из трех препаратов, одним из которых был тиопентал натрия. Как утверждают противники такого способа, это негуманно, так как в случае медленного действия одного или нескольких препаратов приговоренный к казни может умереть болезненно.

Противники смертной казни в свою очередь утверждают, что процедура казни путем инъекции одного препарата, даже будучи лучше комбинации из трех, все равно до конца не утверждена и не одобрена экспертами. Один из их аргументов, в частности, состоит в том, инъекция тиопентала натрия ранее никогда не использовалась для умерщвления человека, что фактически приравнивает казнь таким способом к проведению экспериментов над людьми.

Казнь Бироса стала первой в Огайо с сентября 2009 года: тогда власти штата приостановили казни, после того как во время исполнения приговора Ромеллу Бруму специалисты не смогли найти на его теле подходящей вены для введения инъекции. На основании этого случая защита Бироса подала апелляцию с просьбой отложить казнь, так как инцидент во время казни Брума показал, что смертельная инъекция является жестокой, а значит, антиконституционной. В конце ноября Федеральный апелляционный суд США отклонил эту апелляцию, таким образом разрешив властям Огайо продолжить казни. Суд пришел к выводу, что с изменением состава инъекции апелляция к ее жестокости потеряла юридические основания, передает БЕЛТА.