Новый детский дом семейного типа открылся 21 января в Быхове

Новости Беларуси. В Могилевской области 21 января открыли новый дом семейного типа. В уютном и просторном двухэтажном коттедже в Быхове поселилось пять ребятишек и их родители-воспитатели. У супругов Шушлаковых кроме приемных – трое родных детей и 11-летний опыт воспитания малышей-сирот.

10-летний Илья в семье Шушлаковых всего пару месяцев, но уже почувствовал всю теплоту родительской заботы. Кроме учебы у мальчика необычное хобби: паренек увлекся домоводством.

Илья Долбиков, воспитанник детского дома семейного типа:

Я научился готовить плов, макароны с сыром, яичницу, драники.

Сейчас самая старшая здесь Лида. Вспоминает, как 10 лет назад испуганным маленьким мотыльком ее привезли в семью Шушлаковых. Спустя всего лишь пару недель она поняла: детей здесь любят.

Лидия Липкина, воспитанница детского дома семейного типа:

Со временем я заведу свою семью, но этот дом и эту семью я никогда не забуду и никогда не покину.

Мама Ольга и папа Олег уже вырастили четверых приемных и двоих собственных детей. Сейчас растят еще пятерых. И на этом останавливаться не хотят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою жизненную философию они выражают коротко и просто.

Ольга Шушлакова, родитель-воспитатель:

Мое убеждение, что детей-сирот у нас не должно быть. Все детки должны жить дома с родителями. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем помогать таким же детям, что у нас не будет в стране детей-сирот.

Дмитрий Калеев, председатель Быховского райисполкома:

Важно то, что сегодня каждый ребенок должен быть, находиться и воспитываться в семье. Мы прекрасно знаем, что у каждого должны быть мама, папа. Мы знаем и по этой семье, что называют и папа, и мама. И даже те, которые уже пошли в свободное плавание, приезжают, советуются. И это полноценная семья.

Сегодня из всех регионов страны именно Могилевская область семимильными шагами уходит от приютов и интернатов. С этой задачей регион справляется на отлично. Ведь этот дом семейного типа уже 47-й.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Если посмотреть, насколько у нас сегодня обеспечены дети, которые остались без внимания родителей, то 80% таких детей воспитываются и живут именно в таких домах, который сегодня мы открываем.

В красивом и просторном коттедже, построить который помог один из государственных банков, есть все для комфортной жизни, учебы и развития детей.

А в комнатах еще пять свободный кроватей. Шушлаковы с нетерпением ждут пополнения в своей большой и дружной семье. Приемные родители не сомневаются: для всех своих малышей они будут самыми любимыми.