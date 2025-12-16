Необычное природное явление. В Беловежской пуще в декабре распустились первоцветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кипень, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Особенно зацветают раннецветущие растения в ноябре, в декабре. Это может вызвано несколькими днями теплой температуры, например, влага, дождь, солнце. И это может быть также способствовать развитию. Кстати, это еще могут влиять бактериальные, например, какие-то болезни, конкретные растения повреждений. Или животные съели, оно дает дополнительный какой-то цветонос еще. Могут цвести ветреница, одуванчик, печоночница в пуще часто зацветает повторно.

Ученые продолжают наблюдения, чтобы оценить, как теплая зима скажется на экосистеме заповедника.