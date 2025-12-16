Туроператоры-мошенники! Как не попасть в ловушку – рассказал правоохранитель

Люди путешествуют по всему миру, открывая новые горизонты и получая незабываемое впечатление. Однако вместе с развитием туризма растет и число мошеннических схем. И все это создает риски для путешественников и подрывает доверие ко всей сфере. Как распознать обман и защитить свои интересы, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома. Юрий Царев, ведущий:

Казалось бы, все схемы уже изучены, но появляются новые. И в сфере туризма… Как тут обмануть человека? Оказывается, можно. Давайте расскажем об этом.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

К сожалению, появляются постоянно новые схемы совершения киберпреступлений. Одна из таких схем – это обман через фирмы или агентства, которые предоставляют визы. То есть алгоритм работы у них также простой, то есть создают сайты либо социальные сети, либо уже известных туроператоров, либо немного видоизменяют их название, то есть меняют одну букву, чтобы невооруженным взглядом было сложно отличить, либо создают просто поддельные ресурсы, создают много фейковых отзывов, создают поддельные документы, подтверждающие легальность деятельности этих туроператоров, тем самым привлекая клиентов. Почему люди идут к этим операторам? Это в первую очередь самые сладкие и горящие предложения по лучшим ценам. Если брать конкурентов, соответственно, у них будут лучшие предложения, лучшие цены и лучшие отели. Поэтому люди к ним обращаются. Юрий Царев:

Как отличить, если это клон какого-то туроператора с именем и репутацией, и человек, который покупается очень быстро на эти все горящие путевки, как в такой ситуации поступать?