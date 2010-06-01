Новый Арбитражный суд начал работу сегодня в Минске

В мировой практике такие суды еще называют третейскими — это когда к решению классического спора подключается третья сторона.

Новая инстанция будет искать компромисс в международных экономических разногласиях.

Главное преимущество Арбитражного, или третейского суда, — в экономии времени. Ведь в него обращаются по обоюдному согласию. А это значит, что процесс изначально направлен на примирение сторон.

Арбитра — третье лицо — в таких случаях выбирают из списка сами спорщики. В судьи нового международного Арбитражного суда уже зарегистрировались профессоры из Германии, Австрии, Польши, Литвы и Украины. Все они будут работать в Беларуси. Без практики такой штат не останется, ведь по сути новая структура — общественная организация. И ее услуги в популярной экономической сфере всегда будут в цене.

Виктор Каменков, председатель Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь

В первую очередь будут решаться экономические споры — те, которые мы рассматриваем. Но с одним условием: одной из сторон должен быть не резидент Республики Беларусь. А это значит, что мы разрешаем споры с участием иностранных лиц — наших инвесторов, наших партнеров и так далее.

В истории международной практики третейских судов — дела куда более глобальные. К примеру, с их помощью британцы и французы в свое время делили прибрежные воды Ньюфаундленда.

Теперь же арбитраж решает, в основном, «мелкие дела»: разводы, взыскание алиментов, раздел имущества, земельные споры. Как следствие, «разгружаются» суды первой инстанции. Такая практика на самых разных уровнях уже давно в ходу на западе.

Например, в США около 60% коммерческих вопросов рассматриваются третейскими судами. В зоне охвата белоруской альтернативной юстиции пока две сферы: экономики и торговли.

Алексей Мартиненок, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.