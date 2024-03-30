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Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник

30 марта 2024 16:39
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Новости Беларуси. В 2024 году в Беларуси планируется построить около 4,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе почти 1,5 миллиона с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспользоваться льготным кредитом для приобретения квартиры могут те, кто состоит на очереди нуждающихся. Активно ведется строительство в городах-спутниках. В Скиделе несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию 84-квартирный жилой дом. Кроме этого, создаются объекты социальной инфраструктуры, а также новые предприятия.

Подробнее о том, как развивается город-спутник, расскажет Алена Жиборт.

Анастасия родом из Могилевской области. Девушка приехала в Скидель по распределению несколько лет назад. Здесь вышла замуж и родила ребенка. Совсем недавно молодая семья получила ключи от новой квартиры. Жилые метры приобрели благодаря льготному кредиту. Кстати, воспользоваться господдержкой могут те, кто состоит на очереди нуждающихся. На данный момент в Скиделе таких семей около 500.

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник-1

Анастасия Парай, жительница Скиделя:
Мы получили квартиру-студию, она находится на первом этаже, 52,2 кв. м. Здесь у нас кухня, совмещенная с жилой комнатой, отдельно жилая комната, ванная, туалет, кладовая, то есть места хватает, для молодой семьи из трех человек места предостаточно.

Жилье в скидельской новостройке получила и семья, которая была эвакуирована из сектора Газа. В ноябре Елена вместе с детьми приехала к маме. Сейчас большая семья уже готовится к переезду и планирует, где будет чья комната.

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник-4

Елена Шаат, жительница Скиделя:
Нам, слава богу, помогли, дали две арендные квартиры, две однокомнатные. Одну квартиру для уже совершеннолетних деток, а уже с остальными детками несовершеннолетними в другой квартире, на одной площадке. Пока мы еще не заселились, оформили договор сегодня с электричеством, на той неделе с газом.

Всего в Скиделе проживают 11 тысяч человек. Город-спутник активно растет и развивается.

Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник-7

Алена Жиборт, корреспондент:
Этот дом введен в эксплуатацию в декабре 2023-го. Часть квартир из новостройки получили нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Те, кто стоял на очереди. Половина квартир – арендные. В скором будущем рядом начнется строительство еще одного многоквартирного жилого дома.

Далее смотрите в видео.

# Строительство # общество

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