Новые квартиры и предприятия в Скиделе – узнали, как развивается город-спутник

Новости Беларуси. В 2024 году в Беларуси планируется построить около 4,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе почти 1,5 миллиона с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспользоваться льготным кредитом для приобретения квартиры могут те, кто состоит на очереди нуждающихся. Активно ведется строительство в городах-спутниках. В Скиделе несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию 84-квартирный жилой дом. Кроме этого, создаются объекты социальной инфраструктуры, а также новые предприятия. Подробнее о том, как развивается город-спутник, расскажет Алена Жиборт. Анастасия родом из Могилевской области. Девушка приехала в Скидель по распределению несколько лет назад. Здесь вышла замуж и родила ребенка. Совсем недавно молодая семья получила ключи от новой квартиры. Жилые метры приобрели благодаря льготному кредиту. Кстати, воспользоваться господдержкой могут те, кто состоит на очереди нуждающихся. На данный момент в Скиделе таких семей около 500.

Анастасия Парай, жительница Скиделя:

Мы получили квартиру-студию, она находится на первом этаже, 52,2 кв. м. Здесь у нас кухня, совмещенная с жилой комнатой, отдельно жилая комната, ванная, туалет, кладовая, то есть места хватает, для молодой семьи из трех человек места предостаточно. Жилье в скидельской новостройке получила и семья, которая была эвакуирована из сектора Газа. В ноябре Елена вместе с детьми приехала к маме. Сейчас большая семья уже готовится к переезду и планирует, где будет чья комната.

Елена Шаат, жительница Скиделя:

Нам, слава богу, помогли, дали две арендные квартиры, две однокомнатные. Одну квартиру для уже совершеннолетних деток, а уже с остальными детками несовершеннолетними в другой квартире, на одной площадке. Пока мы еще не заселились, оформили договор сегодня с электричеством, на той неделе с газом. Всего в Скиделе проживают 11 тысяч человек. Город-спутник активно растет и развивается.