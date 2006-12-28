Новогодний фейерверк в новогоднюю ночь около Национальной библиотеки

По мнению организаторов, большое пространство около здания позволит максимально проявить фантазию.Всё представление будет разделено по эпизодам. При этом будут преобладать цвета национальной символики - красно-зеленый и золотой. Будут использованы и сценические изделия импортного производства, которые создают эффект огненных волн и вспышек. В финале шоу одновременно запустят около 120 шаров мощных калибров в виде пионов и хризантем, образующих единый красочный букет. Весь фейерверк будет сопровождаться музыкой. А начнется он в половине второго ночи и продлится более 20 минут.