Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?

Новости Беларуси. Специальный микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями появился в Несвижском центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Специальный микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями появился в Несвижском центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новый транспорт оснащен электрогидроподъемником, удобными сиденьями для пассажиров и кондиционером. В салоне предусмотрено место для двух инвалидных колясок.
Подобного рода микроавтобус – первый в территориальном центре.
Ранее инвалидов и пожилых людей перевозили на старой машине, однако тех, кто привязан к коляске, возможности перемещать не было.
Финансовую помощь в приобретении спецавтомобиля оказали спонсоры. А еще на покупку пошли средства, заработанные на районном субботнике.
Андрей Петрученя, директор несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:
Проект мы создали – социальное такси так называемое. Для оказания помощи маломобильным гражданам на территории Несвижского района. Искали потенциальных спонсоров – ну, так получилось, откликнулись.
Ирина Кипеть:
Раньше была машина старая, а сейчас удобный, комфортабельный автобус. Конечно, приятно на нем ездить. Там есть подъемник. Ездит по окрестным деревням и забирает людей, которые желают посещать наш центр. Это очень удобная вещь для нас.
Сегодня в Несвижском районе проживает почти 3 000 человек с ограниченными возможностями, в том числе 165 инвалидов-колясочников.
Новый автомобиль поможет большему количеству маломобильных граждан получать социальные услуги территориального центра, посещать поликлинику и другие учреждения города и района.