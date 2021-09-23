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Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?

23 сентября 2021 16:07
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Новости Беларуси. Специальный микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями появился в Несвижском центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-1

Новый транспорт оснащен электрогидроподъемником, удобными сиденьями для пассажиров и кондиционером. В салоне предусмотрено место для двух инвалидных колясок.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-4

Подобного рода микроавтобус – первый в территориальном центре.  

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-7

Ранее инвалидов и пожилых людей перевозили на старой машине, однако тех, кто привязан к коляске, возможности перемещать не было.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-10

Финансовую помощь в приобретении спецавтомобиля оказали спонсоры. А еще на покупку пошли средства, заработанные на районном субботнике.  

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-13

Андрей Петрученя, директор несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:
Проект мы создали – социальное такси так называемое. Для оказания помощи маломобильным гражданам на территории Несвижского района. Искали потенциальных спонсоров – ну, так получилось, откликнулись.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-16

Ирина Кипеть:
Раньше была машина старая, а сейчас удобный, комфортабельный автобус. Конечно, приятно на нем ездить. Там есть подъемник. Ездит по окрестным деревням и забирает людей, которые желают посещать наш центр. Это очень удобная вещь для нас.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-19

Сегодня в Несвижском районе проживает почти 3 000 человек с ограниченными возможностями, в том числе 165 инвалидов-колясочников.

Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?-22

Новый автомобиль поможет большему количеству маломобильных граждан получать социальные услуги территориального центра, посещать поликлинику и другие учреждения города и района.  

# Социальная помощь # общество # Андрей Петрученя # Ирина Кипеть # Фотофакт

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