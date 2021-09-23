Новое социальное такси появилось в Несвиже. Как им пользоваться?

Новости Беларуси. Специальный микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями появился в Несвижском центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый транспорт оснащен электрогидроподъемником, удобными сиденьями для пассажиров и кондиционером. В салоне предусмотрено место для двух инвалидных колясок.

Подобного рода микроавтобус – первый в территориальном центре.

Ранее инвалидов и пожилых людей перевозили на старой машине, однако тех, кто привязан к коляске, возможности перемещать не было.

Финансовую помощь в приобретении спецавтомобиля оказали спонсоры. А еще на покупку пошли средства, заработанные на районном субботнике.

Андрей Петрученя, директор несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Проект мы создали – социальное такси так называемое. Для оказания помощи маломобильным гражданам на территории Несвижского района. Искали потенциальных спонсоров – ну, так получилось, откликнулись.

Ирина Кипеть:

Раньше была машина старая, а сейчас удобный, комфортабельный автобус. Конечно, приятно на нем ездить. Там есть подъемник. Ездит по окрестным деревням и забирает людей, которые желают посещать наш центр. Это очень удобная вещь для нас.

Сегодня в Несвижском районе проживает почти 3 000 человек с ограниченными возможностями, в том числе 165 инвалидов-колясочников.