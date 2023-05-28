Новейшее оружие, дроны-камикадзе, системы против БЛПА. Чем обеспечены бойцы спецотряда «Рысь»?

Министр внутренних дел Беларуси отметил, что сотрудники милиции обеспечивают порядок по всему периметру границы, а не только на южном участке. А учитывая и нынешнюю обстановку, и события в Казахстане, и в Беларуси в 2020 году, было принято решение о создании нового спецподразделения, в задачи которого и входит борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Речь об отряде «Рысь», который, как предполагается, станет в один ряд с такими элитными подразделениями, как «Алмаз», СОБР, «Альфа». Как проходит служба этих бойцов и какие задачи стоят перед ними? Одно из самых современных подразделений. Как охраняют опасный участок на стыке трех границ?

Чтобы белгородскому сценарию в Беларуси не суждено было повториться, уже который месяц граница с Украиной – зона повышенной боевой готовности. Десятки километров вглубь буквально напичканы подразделениями как Вооруженных Сил, так и внутренних войск.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Мы создали достаточное количество подразделений специального назначения в Гомеле, Гродно, Бресте. Есть они, существуют. В Минске сильнейшее, мощнейшее подразделение, которое сейчас работает у нас в восточном приграничье, ближе туда, к российско-украинской границе, шесть больших усиленных групп. Они там выполняют задачу по недопущению к нам, сюда, диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Отряд спецназначения «Рысь» на неделе сменил на посту коллег по приграничью. На их профессиональном счету не один десяток задержаний по линии борьбы с организованной преступностью, но предела в совершенстве нет.

Командир группы спецназначения:

Отряд обеспечен современным вооружением, системами борьбы с беспилотными летательными аппаратами, самими беспилотными летательными аппаратами, дронами-камикадзе. Что, соответственно, помогает нам более тщательно и уверенно вести службу у государственной границы. В арсенале все новинки отечественного военпрома: и дрон, способный перехватить цель сеткой, и ружье, выстрел которого любого «камикадзе» превращает в падающий кусок металла.

Но даже на этих спецах многоэшалонированная оборона не заканчивается. Приграничный Гомель на неделе превратился в настоящий укрепрайон. Министр в компании губернаторов проинспектировал ход очередных учений теробороны, участники которых и все виды вооружения опробовали, и разные сценарии охраны критически важных объектов отработали.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

То, что местом сбора выбрана Гомельская область, это не случайно. На юге идет вооруженный конфликт, где гибнут люди. Мы знаем, что этот конфликт направляется Соединенными Штатами при поддержке Запада. И мы просто в нынешней обстановке обязаны думать про безопасность и оборону нашего государства.