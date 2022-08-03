«Никто не остаётся без внимания даже на протяжении года». Вот какие условия создают для молодых специалистов

Новости Беларуси. Жилищный вопрос, заработная плата и условия труда – фундамент, на котором держится закрепление молодых специалистов на первом рабочем месте. Этому вопросу не раз было уделено внимание на высшем государственном уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня начинающий работник на своем профессиональном пути не должен быть обделен заботой со стороны руководства. Здесь ведь важно не только не отбить охоту трудиться после выпуска, но и остаться, будь то столица или районный центр. В Витебской области в рабочий ритм входят молодые медики. Уже с 1 августа здесь приступили к обязанностям почти 500 еще вчерашних выпускников. Как встретили? Репортаж Виктора Пралича.

Это мое временное жилье. Сюда я заселилась в пятницу. Условия здесь хорошие, мне все нравится. Татьяна Бондарева обустроить комнату в общежитии пока не успела, да особо и не торопится. Квадратные метры всего на месяц, пока решается вопрос с основным жильем. Еще до приезда в Витебск на первое рабочее место подала ходатайство работодателю, что нуждается в жилище. Заверили – обеспечат.

Татьяна Бондарева, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Витебской городской центральной поликлиники:

Это важно. Если бы мне поликлиника не предоставила жилье, я бы не знала, куда мне идти. Нужно было бы снимать квартиру. Так как Витебск – это большой город, понятное дело, что будет очень дорого. Так как зарплаты у меня еще не было, потому что я работаю только третий день, мне бы приходилось к родителям обращаться, чтобы они мне помогли. Но плечо подставила администрация работодателя. Татьяна родом из Могилевской области, закончила медицинский колледж в Орше. Переехать в Витебск была цель, которую удалось реализовать.

Татьяна Бондарева:

Я была на настроена на то, что попаду в Витебск. И так сложились обстоятельства, что я все же попала в Витебск. Я еще хотела быть акушеркой, но получилось помощником врача, и я не жалею. Витебская городская центральная поликлиника стала первой записью в трудовой книге в 2022 году у 45 молодых медиков. Большинство из них – выпускники медколледжей. А вот для Марины Пихновой стены поликлиники почти родные. Здесь врач общей практики проходила интернатуру. Сегодня уже самостоятельно принимает пациентов.

Марина Пихнова, врач общей практики Витебской городской центральной поликлиники:

Ответственность намного больше, чем в интернатуре. Это тяжело в первые дни. Поток людей большой, и с каждым нужно провести полное обследование, если есть недостающие. Все знают, что я молодой специалист. Коллектив мне в этом очень помогает, спасибо им. Всегда придут на помощь, если понадобится. Услышать и помочь решить проблему как профессиональную, так и личную – зона общих интересов. Молодежь усидчивостью не отличалась никогда. Стимулом работать без переездов и переводов служит комфорт моральный и материальный.

Любовь Храповицкая, заведующая отделением общей врачебной практики Витебской городской центральной поликлиники:

По ходу их работы задаются вопросы. Вопросов много, все решаемо, все идет через куратора, то есть заведующего отделением. И никто не остается без пристального внимания даже на протяжении года.

Помочь специалистам освоиться нужно вовремя, чтобы спорные вопросы (по жилью, логистике, трудовым условиям) из реального поля не перетекали в виртуальное. Ведь в цепких лапах интернета даже самый незначительный вопрос обрастает негативом и превращается в настоящий апокалипсис. Не обижать белорусов вниманием, вовремя увидеть проблему и решить ее – к этому управленцев всех уровней неоднократно призывал Президент. Новые технологии, соцсети и мессенджеры должны стать инструментом, а не оппонентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эффективная работа с населением – это индикатор профпригодности руководства и области, и района, и отдельно взятого предприятия. А жалобы – это показатель наших недоработок. В идеале их вообще быть не должно. Допустим, не все любят и умеют быть на виду, общаться с прессой. Используйте тогда новые технологии – социальные сети и так далее. Наверное, в районе достаточно одного было бы Telegram-канала, который бы был основан на базе районной газеты. Эта газета уже известна людям, люди бы туда обращались, ну а начальники, читая бумажную газету и параллельно соответствующий Telegram-канал, реагировали бы. И главное – вся работа по информационному сопровождению действий местной власти должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах и что мы их слышим.