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Несвижскому историко-краеведческому музею 20 лет

31 октября 2009 18:22
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По этому случаю парламентарии променяли Овальный зал на экскурсию.

Итогом выездного заседания в культурном Несвиже стала идея создания кодекса о культуре, который объединит все существующие законы этой сферы. А пока депутаты на практике увидели, как работает действующее законодательство.

Сокровища нации — от теории к практике. Два часа депутаты обсуждали проблемы, затем посмотрели им в лицо. Экскурс в историю начали с краеведческого музея — архитектурного памятника конца 19 века. Приобщились к культуре и по кирпичикам убедились в сохранности здания.

В Несвижском фарном костеле Божьего тела осмотрели интерьерные росписи, в городской ратуше прикоснулись к картинной экспозиции — буквально.

Владимир Гридюшко, заместитель министра культуры Республики Беларусь: «При министерстве культуры сегодня существует научно-методическая рада по охране историко-культурного наследия, которая утверждена постановлением правительства и которая рассматривает наиболее сложные, наиболее знаковые объекты».

Таким знаковым стал Несвижский замок – музей-заповедник под эгидой ЮНЕСКО – как и замковый комплекс «Мир», Дуга Струве и Беловежская пуща. Резиденцию Радзивилов сейчас реставрируют в тандеме с польскими мастерами. Строить легко, восстанавливать сложнее, а белорусская школа реставраторов еще слабая.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь: «Нужно направлять на стажировку за рубеж наиболее выдающихся, потенциально одаренных людей, конечно, подписывая контракты, чтобы они к нам потом вернулись. В целом, я бы оценил белорусскую школу реставраторов, как довольно хорошую, но и здесь не все идеально. Планочку поднимать нам нужно однозначно».

Под охраной государства сейчас почти пять тысяч объектов. Отреставрировать каждый государство не может. Инвесторов привлекают ценой: одна базовая за кусочек истории. Будущим владельцам предлагают сначала восстановить комплекс, затем благоустроить, а имя памятника сделать торговой маркой и владеть правом на первоочередную рекламу и налоговые льготы. Но в действующем законодательстве об охране историко-культурных ценностей это пока не прописано.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Но время идет, идет либерализация экономики, идет активная инвестиционная деятельность в Республике Беларусь, естественно, это коснется и действующего законодательства. К концу работы палаты представителей 4-го созыва мы приступим к разработке кодекса о культуре».

В этот кодекс войдут сразу все законопроекты о культуре, музеях и библиотечном деле. Разработают его в следующем году. Сейчас обсуждают вопрос о реституции. Создается международный проект электронной несвижской коллекции. Пока на родину возвращают копии по международным договорам, на основе покупки, обмена или дара.

Владимир Счастный, председатель национальной комиссии по делам ЮНЕСКО: «Установлены контакты с Радзивилами, с потомками Святополк Мирскими. Как правило, они предоставляют либо оригиналы, либо копии, либо как потомок Огинского записал диск всех 24 полонезов Огинского в собственном исполнении».

Руководство Несвижского замка нашло еще один выход возврата: исторические ценности скупают у местного населения.

Валерий Столярчук, директор «Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»: «Мы проводим экспедиции, ездим, спрашиваем, что осталось у людей, которые, возможно, подарили бы или мы бы купили у них вещи, которые были в замке».

Такая практика имеет и обратную сторону. По белорусскому закону, хозяин имеет право отказать государству в возврате раритета. Хотя в странах Запада в таком случае спрашивать никто не будет. Не развитая инфраструктура — вторая проблема. Туристов в замке более ста тысяч в год, а остановиться негде. Едут к соседям в Польшу, Россию и Прибалтику. Поэтому парламентарии в ближайшее время обсудят законопроект о туристическом бизнесе. Сюда должны прийти «живые» деньги.

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

Несвижскому музею 20 лет

# общество # Фотофакт # Музеи # Несвижский замок

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