Несвижскому историко-краеведческому музею 20 лет

По этому случаю парламентарии променяли Овальный зал на экскурсию.

Итогом выездного заседания в культурном Несвиже стала идея создания кодекса о культуре, который объединит все существующие законы этой сферы. А пока депутаты на практике увидели, как работает действующее законодательство.

Сокровища нации — от теории к практике. Два часа депутаты обсуждали проблемы, затем посмотрели им в лицо. Экскурс в историю начали с краеведческого музея — архитектурного памятника конца 19 века. Приобщились к культуре и по кирпичикам убедились в сохранности здания.

В Несвижском фарном костеле Божьего тела осмотрели интерьерные росписи, в городской ратуше прикоснулись к картинной экспозиции — буквально.

Владимир Гридюшко, заместитель министра культуры Республики Беларусь: «При министерстве культуры сегодня существует научно-методическая рада по охране историко-культурного наследия, которая утверждена постановлением правительства и которая рассматривает наиболее сложные, наиболее знаковые объекты».

Таким знаковым стал Несвижский замок – музей-заповедник под эгидой ЮНЕСКО – как и замковый комплекс «Мир», Дуга Струве и Беловежская пуща. Резиденцию Радзивилов сейчас реставрируют в тандеме с польскими мастерами. Строить легко, восстанавливать сложнее, а белорусская школа реставраторов еще слабая.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь: «Нужно направлять на стажировку за рубеж наиболее выдающихся, потенциально одаренных людей, конечно, подписывая контракты, чтобы они к нам потом вернулись. В целом, я бы оценил белорусскую школу реставраторов, как довольно хорошую, но и здесь не все идеально. Планочку поднимать нам нужно однозначно».

Под охраной государства сейчас почти пять тысяч объектов. Отреставрировать каждый государство не может. Инвесторов привлекают ценой: одна базовая за кусочек истории. Будущим владельцам предлагают сначала восстановить комплекс, затем благоустроить, а имя памятника сделать торговой маркой и владеть правом на первоочередную рекламу и налоговые льготы. Но в действующем законодательстве об охране историко-культурных ценностей это пока не прописано.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Но время идет, идет либерализация экономики, идет активная инвестиционная деятельность в Республике Беларусь, естественно, это коснется и действующего законодательства. К концу работы палаты представителей 4-го созыва мы приступим к разработке кодекса о культуре».

В этот кодекс войдут сразу все законопроекты о культуре, музеях и библиотечном деле. Разработают его в следующем году. Сейчас обсуждают вопрос о реституции. Создается международный проект электронной несвижской коллекции. Пока на родину возвращают копии по международным договорам, на основе покупки, обмена или дара.

Владимир Счастный, председатель национальной комиссии по делам ЮНЕСКО: «Установлены контакты с Радзивилами, с потомками Святополк Мирскими. Как правило, они предоставляют либо оригиналы, либо копии, либо как потомок Огинского записал диск всех 24 полонезов Огинского в собственном исполнении».

Руководство Несвижского замка нашло еще один выход возврата: исторические ценности скупают у местного населения.

Валерий Столярчук, директор «Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»: «Мы проводим экспедиции, ездим, спрашиваем, что осталось у людей, которые, возможно, подарили бы или мы бы купили у них вещи, которые были в замке».

Такая практика имеет и обратную сторону. По белорусскому закону, хозяин имеет право отказать государству в возврате раритета. Хотя в странах Запада в таком случае спрашивать никто не будет. Не развитая инфраструктура — вторая проблема. Туристов в замке более ста тысяч в год, а остановиться негде. Едут к соседям в Польшу, Россию и Прибалтику. Поэтому парламентарии в ближайшее время обсудят законопроект о туристическом бизнесе. Сюда должны прийти «живые» деньги.