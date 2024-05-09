Небо осветили сигнальные ракеты, загремели зенитные орудия – как белорусы встретили Победу?

Десятки тысяч людей на улицах, слезы радости и масштабное торжество. Уже в ночь с 8 на 9 мая, сразу после объявления о капитуляции германских Вооруженных сил, праздник охватил весь народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разрушенных после войны городах зазвучала жизнь – люди пели, танцевали, дарили друг другу цветы и обнимались. И несмотря на объявленный день выходным, только на столичных предприятиях и в учебных учреждениях состоялось свыше 500 памятных митингов.

«День победы помню очень хорошо. Объявления по радио не помню, но вижу себя бегущей по улице Энгельса к школе. Кричу. На встречу бегут такие же кричащие люди. С тех пор, строчки песни «День Победы – праздник со слезами на глазах» – это о нашей семье. Как и о многих». Как встретили Победу белорусы – в материале Влады Родовской.

Это воспоминания Инессы Сасиновой. Минчанки, которая в годы оккупации была эвакуирована из Беларуси и вернулась в столицу незадолго до Победы. В своих мемуарах Инесса Евгеньевна писала: «О долгожданном событии жители города узнали в ночь на 9 мая. Небо над Минском осветили сигнальные ракеты и прожектора, загремели зенитные орудия».

Елена Дворецкая, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Практически весь город вышел на улицы уже ночью, несмотря на то, что температура была не такая высокая. Температура 9 мая была 3 градуса ночью, днем – до +13 градусов. Многие люди, особенно комсомольцы, пошли тут же на свои предприятия, где состоялись собрания. Было решено, как проводить празднования на следующий день, и уже все знали, что в 12 часов 9 мая на площади Ленина состоится митинг.

Уже в полдень 9 мая 1945 года на площади Ленина в Минске собрались около 70 тысяч человек. На предприятиях города шли митинги, в парках – народные гуляния. Всеобщее ликование и счастье – в тот день слезы радости никто не скрывал. Правда, запечатлены эти уникальные моменты лишь на нескольких снимках. Пленка тогда была в дефиците, да и фотоаппараты были далеко не у всех.