«Подразумевают реакцию на клеща». Как избавиться от бытовой аллергии, рассказал врач

Бытовая аллергия, или реакция на домашнюю пыль. Согласно статистике, от такого недуга страдают более 40 % населения земного шара. Насморк и слезотечение, сыпь, краснота или отечность глаз. Проявления таких признаков может приводить даже к приступам бронхиальной астмы, и это серьезный повод обратиться к специалисту.

Галина Яценко, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:

Аллергологи под понятием бытовая аллергия все же подразумевают реакцию на бытового клеща. Видов клещей очень много. Самые распространенные из них – пылевой и постельный, то есть Dermatophagoides farinae. Диагностируем мы в основном на эти два клеща. Никогда этот клещ никого не кусает. Это наша биосреда, мы живем с ним. Такие клещи любят тепло и влагу. Излюбленные места – это книги, старые и деревянные вещи, перьевые подушки. Они питаются клетками эпидермиса человека, выделяя для их расщепления специальные ферменты, которые и провоцируют аллергическую реакцию.

Галина Яценко:

Чаще всего это проявляется, когда вы приезжаете в деревню к бабушке, на дачу, которая всю зиму была закрыта. Там клещ увеличивается, он очень любит частный деревянный дом. И появляются первые симптомы. Потом эти симптом начинают проявляться и дома: утреннее чихание, заложенность носа, слизистые выделения из носа. Следующим этапом может быть зуд глаз, то есть присоединяется аллергический конъюнктивит. Лечение аллергических заболеваний – в зависимости от нозологии. Если это аллергический ринит, это препараты, назальные кортикостероиды. Если бронхиальная астма, это определенная схема. Конечно, диагностика и лечение – это только у аллерголога. Справиться самостоятельно с такими заболеваниями совершенно невозможно. Даже если у вас нет реакции на бытового клеща, все же позаботьтесь о том, чтобы ваше жилище было максимально гипоаллергенным. Вынесите из квартиры все старые вещи и ковры. Замените перьевые подушки на сентипоновые. Не храните книги на открытых полках. Используйте в борьбе такие природные явления, как мороз и палящее солнце. Знайте: клещ не переносит жару и холод. Важно помнить и про медикаменты.