«Подразумевают реакцию на клеща». Как избавиться от бытовой аллергии, рассказал врач
Бытовая аллергия, или реакция на домашнюю пыль. Согласно статистике, от такого недуга страдают более 40 % населения земного шара. Насморк и слезотечение, сыпь, краснота или отечность глаз. Проявления таких признаков может приводить даже к приступам бронхиальной астмы, и это серьезный повод обратиться к специалисту.
Галина Яценко, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:
Аллергологи под понятием бытовая аллергия все же подразумевают реакцию на бытового клеща. Видов клещей очень много. Самые распространенные из них – пылевой и постельный, то есть Dermatophagoides farinae. Диагностируем мы в основном на эти два клеща. Никогда этот клещ никого не кусает. Это наша биосреда, мы живем с ним.
Такие клещи любят тепло и влагу. Излюбленные места – это книги, старые и деревянные вещи, перьевые подушки. Они питаются клетками эпидермиса человека, выделяя для их расщепления специальные ферменты, которые и провоцируют аллергическую реакцию.
Галина Яценко:
Чаще всего это проявляется, когда вы приезжаете в деревню к бабушке, на дачу, которая всю зиму была закрыта. Там клещ увеличивается, он очень любит частный деревянный дом. И появляются первые симптомы. Потом эти симптом начинают проявляться и дома: утреннее чихание, заложенность носа, слизистые выделения из носа. Следующим этапом может быть зуд глаз, то есть присоединяется аллергический конъюнктивит. Лечение аллергических заболеваний – в зависимости от нозологии. Если это аллергический ринит, это препараты, назальные кортикостероиды. Если бронхиальная астма, это определенная схема. Конечно, диагностика и лечение – это только у аллерголога. Справиться самостоятельно с такими заболеваниями совершенно невозможно.
Даже если у вас нет реакции на бытового клеща, все же позаботьтесь о том, чтобы ваше жилище было максимально гипоаллергенным. Вынесите из квартиры все старые вещи и ковры. Замените перьевые подушки на сентипоновые. Не храните книги на открытых полках. Используйте в борьбе такие природные явления, как мороз и палящее солнце. Знайте: клещ не переносит жару и холод. Важно помнить и про медикаменты.
Галина Яценко:
Существуют специальные акарицидные препараты, которыми мы уменьшаем количество клеща. Можно купить спрей, обработать им помещение, и 6-8 месяцев у вас этот клещ не будет разрастаться. Диагностика складывается из кожно-скарификационных проб. Мы делаем скарификации на клеща, домашнюю пыль непосредственно. Сейчас широко распространена диагностика – это ингаляционная панель, в которой 20 аллергенов (клещ, животные, грибковые аллергены и пыльцевые). Есть панели, в которых домашняя и библиотечная пыль. То есть мы можем определить аллерген, насколько у человека реакция на все эти аллергены, по каждому отдельно.
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