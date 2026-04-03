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Лукашенко поздравил Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента Мьянмы

03 апреля 2026 13:33
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Богатый опыт государственного деятеля, профессиональные и личные качества позволят Вам успешно осуществлять руководство Мьянмой. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко, поздравляя Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента Мьянмы-2

Белорусский лидер отметил активную динамику двусторонних отношений, которая наблюдалась весь минувший год. По его словам, состоявшиеся визиты на высшем и высоком уровнях, контакты на международных площадках, двусторонние мероприятия и подписанные документы открыли перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. 

Александр Лукашенко подтвердил нацеленность Беларуси на реализацию достигнутых договоренностей для дальнейшего укрепления связей с Мьянмой. Глава государства также выразил надежду на новые встречи для обсуждения приоритетных вопросов. 

# Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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