Лукашенко поздравил Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента Мьянмы

Богатый опыт государственного деятеля, профессиональные и личные качества позволят Вам успешно осуществлять руководство Мьянмой. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко, поздравляя Мин Аун Хлайна с избранием на пост Президента этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил активную динамику двусторонних отношений, которая наблюдалась весь минувший год. По его словам, состоявшиеся визиты на высшем и высоком уровнях, контакты на международных площадках, двусторонние мероприятия и подписанные документы открыли перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

Александр Лукашенко подтвердил нацеленность Беларуси на реализацию достигнутых договоренностей для дальнейшего укрепления связей с Мьянмой. Глава государства также выразил надежду на новые встречи для обсуждения приоритетных вопросов.