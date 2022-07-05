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Россия отменяет тесты на COVID-19 для белорусов при авиаперелётах

05 июля 2022 06:44
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Путешествие без границ. Россия отменяет ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде авиатранспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия отменяет тесты на COVID-19 для белорусов при авиаперелётах-1

Ограничения на пересечение границы, введенные ранее для профилактики распространения COVID-19, отменяются с 15 июля. Необходимость предъявлять ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде в Россию железнодорожным и автомобильным транспортом была отмена российской стороной ранее.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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