Россия отменяет тесты на COVID-19 для белорусов при авиаперелётах

Путешествие без границ. Россия отменяет ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде авиатранспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения на пересечение границы, введенные ранее для профилактики распространения COVID-19, отменяются с 15 июля. Необходимость предъявлять ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде в Россию железнодорожным и автомобильным транспортом была отмена российской стороной ранее.