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НАТО проводит в Европе крупнейшие со времён холодной войны учения десанта

19 августа 2015 17:20
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Новости США. НАТО проводит в Европе крупнейшие со времён холодной войны учения десанта. В них участвуют почти 5 тысяч военных из 11 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Греции, Италии, Испании, Болгарии, Португалии, Нидерландов и Польши. Представители НАТО заявляют, что расширяют программу учений и увеличивают число американцев на континенте, чтобы улучшить совместную работу десанта и показать способность к быстрому реагированию в случае военной угрозы. Маневры продлятся до 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # НАТО

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