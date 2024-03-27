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Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики

27 марта 2024 11:52
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От проблем ЖКХ до вопросов в сфере образования. В Совете Республики проходит прием граждан. К Наталье Кочановой приходят белорусы со своими проблемами на протяжении всего дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики-1

Минчанка принесла коллективное обращение от жителей одного из домов на улице Червякова. По мнению обратившейся, после капитального ремонта столичную многоэтажку сдали с грубейшими нарушениями технологий. Кроме этого, большая часть работ, заявленная в проекте, не выполнена.

Елена Киселева, жительница Минска:
Дом полностью мокрый, затекает. Мы боимся сейчас сезона дождей. У людей появилась в квартирах плесень, к сожалению, которую тоже пытаемся устранить. Проблемы с канализацией, идет подмывание грунтовых вод – тоже очень серьезный вопрос. Надеюсь, что с помощью Натальи Ивановны и всего руководства, которое здесь присутствует, к нам прислушаются и будут устранены очень большие проблемы.

А вот жительница Бреста осталась без крыши над головой. В ее распоряжении была арендная квартира, которую выдали от Комбината строительных материалов ее родителям. Предприятие перестало существовать (обанкротилось), и дома выставили на аукцион. Куда переезжать жильцам уже проданных двухэтажек? Вопрос остается открытым.

Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики-4

Анна Жарко, жительница Бреста:
В общежитие предлагали, но начальник ЖРЭУ по общежитиям сказал, что туда могут идти только учащиеся либо работающие. Так как у нас половина населения на улице Кирпичной – в основном пенсионеры. Плюс он еще сказал, что не может предоставить такой площади жилья в общежитии, так как у нас отдельная кухня, ванна. Спасибо большое Наталье Ивановне, что приняли нас и помогут разобраться в этом деле.

Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики-7

Сенаторами за время работы седьмого созыва Совета Республики было рассмотрено свыше 30 тысяч обращений. Чаще всего белорусов волнуют вопросы ЖКХ, строительства и жилищной политики. В своей работе с обращениями сенаторы следуют принципу, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а прежде всего работает на их упреждение. Многие поступившие обращения непосредственно становятся предметом обсуждения при подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова

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