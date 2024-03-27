Наталья Кочанова проводит личный приём граждан в Совете Республики

От проблем ЖКХ до вопросов в сфере образования. В Совете Республики проходит прием граждан. К Наталье Кочановой приходят белорусы со своими проблемами на протяжении всего дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка принесла коллективное обращение от жителей одного из домов на улице Червякова. По мнению обратившейся, после капитального ремонта столичную многоэтажку сдали с грубейшими нарушениями технологий. Кроме этого, большая часть работ, заявленная в проекте, не выполнена.

Елена Киселева, жительница Минска:

Дом полностью мокрый, затекает. Мы боимся сейчас сезона дождей. У людей появилась в квартирах плесень, к сожалению, которую тоже пытаемся устранить. Проблемы с канализацией, идет подмывание грунтовых вод – тоже очень серьезный вопрос. Надеюсь, что с помощью Натальи Ивановны и всего руководства, которое здесь присутствует, к нам прислушаются и будут устранены очень большие проблемы.

А вот жительница Бреста осталась без крыши над головой. В ее распоряжении была арендная квартира, которую выдали от Комбината строительных материалов ее родителям. Предприятие перестало существовать (обанкротилось), и дома выставили на аукцион. Куда переезжать жильцам уже проданных двухэтажек? Вопрос остается открытым.