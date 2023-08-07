Как приучить ребёнка помогать родителям на даче? Отвечает психолог

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Для меня время, проведенное в клумбе или огороде с тяпкой или лопатой – это не только помощь родителям. Но и своеобразная медитация. И я этому очень рада, потому что мне такое прививали с детства. К сожалению, не все дети помогают своим родителям. Сегодня мы решили поговорить с психологами и разобраться, как можно экологично убедить ребенка, что огород – это круто. Семейные работы на дачном участке – это отличная возможность закалить характер ребенка и улучшить взаимоотношения. Для малыша или подростка только в радость будет время, проведенное с пользой на свежем воздухе, главное – правильная подача.

Галина Швец, детский психолог:

В первую очередь, конечно, мы должны учитывать то, что заставлять, принуждать ребенка не нужно. Мы должны спокойно, доброжелательно с ребенком поговорить и попросить о помощи. Занятия должны быть несложные, учитывая возраст ребенка и его индивидуальные особенности.

Кристина Зыкова, психолог:

Взрослому очень важно демонстрировать ребенку, что помощь в семье – это норма, а не что-то редкое и тяжелое. Также взрослому важно объяснять для чего делается та или иная деятельность. Это повышает мотивацию и интерес ребенка. Чтобы все проходило с интересом и легкостью, превратите дачные дела в игру – копайте на скорость и дайте своему чаду победить. Это не только укрепит его веру в собственные силы, но и поможет быстро завершить работу. Галина Швец:

Ребенок в процессе погружается в свои мысли, он может обдумывать те или иные ситуации, а также работа с землей способствует тому, что ребенок, выполняя эту работу, замедляется, это работа размеренная, наблюдается физическая активность, которая способствует тому, что у ребенка повышается настроение.