Ливень, гроза и шквалистый ветер – в Минске упало 16 деревьев, одно загорелось
Новости Беларуси. Сильный ливень и шквалистый ветер. В столице устраняют последствия непогоды. Дождь спровоцировал подтопления на нескольких улицах. Днем местами останавливалось движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А в Уручье упавшее во дворе дома дерево накрыло кроной несколько автомобилей. В выходные также не обошлось без происшествий. Спасатели 40 раз выезжали на оказание технической помощи – из-за ветра в Минске упало 16 деревьев.
И одно загорелось на улице Карастояновой. Возможная причина – удар молнии. В ветреную погоду работники МЧС рекомендуют обходить стороной деревья и не парковать вблизи них авто.