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Ливень, гроза и шквалистый ветер – в Минске упало 16 деревьев, одно загорелось

07 августа 2023 14:49
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Новости Беларуси. Сильный ливень и шквалистый ветер. В столице устраняют последствия непогоды. Дождь спровоцировал подтопления на нескольких улицах. Днем местами останавливалось движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ливень, гроза и шквалистый ветер – в Минске упало 16 деревьев, одно загорелось-1

А в Уручье упавшее во дворе дома дерево накрыло кроной несколько автомобилей. В выходные также не обошлось без происшествий. Спасатели 40 раз выезжали на оказание технической помощи – из-за ветра в Минске упало 16 деревьев.

Ливень, гроза и шквалистый ветер – в Минске упало 16 деревьев, одно загорелось-4

И одно загорелось на улице Карастояновой. Возможная причина – удар молнии. В ветреную погоду работники МЧС рекомендуют обходить стороной деревья и не парковать вблизи них авто.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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