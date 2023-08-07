Ливень, гроза и шквалистый ветер – в Минске упало 16 деревьев, одно загорелось

Новости Беларуси. Сильный ливень и шквалистый ветер. В столице устраняют последствия непогоды. Дождь спровоцировал подтопления на нескольких улицах. Днем местами останавливалось движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А в Уручье упавшее во дворе дома дерево накрыло кроной несколько автомобилей. В выходные также не обошлось без происшествий. Спасатели 40 раз выезжали на оказание технической помощи – из-за ветра в Минске упало 16 деревьев.