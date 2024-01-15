Налог на роскошь и единый платёж. Рассказываем простыми словами о новшествах в налоговой системе Беларуси
Налоговая система Беларуси постоянно совершенствуется, чтобы шагать в ногу со временем. С 1 января появились изменения. Новшества как в величине уплачиваемых налогов, так и в новой системе их выставления. Что нужно знать, чтобы не попасть впросак?
Разложили налоговый вопрос по полочкам с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Молодые специалисты смогут платить меньше налогов
Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
Значительных изменений не произошло. С 1 января 2024 года введен новый налоговый вычет для молодых специалистов. Он составляет 620 белорусских рублей в месяц. Вычет – это сумма в составе доходов, которая не облагается налогом. Например, молодой специалист зарабатывает 1000 рублей в месяц. 620 из них не облагается налогом. На руки он получает намного больше.
О едином налоге
Андрей Ковалевский:
С 2024 года введен единый имущественный платеж. Это новый способ уплаты, очень удобный для граждан, поскольку раньше налоги необходимо было уплачивать в те бюджеты, где находилось недвижимое имущество. А транспортный налог – в бюджет по месту регистрации (прописки). Заходя в дерево ЕРИП, приходилось совершать несколько платежей. Теперь же все суммы имущественных налогов (транспортный, на недвижимость и земельный) будут уплачиваться одной суммой. Причем можно оплатить в рассрочку – несколькими платежами.
Об изменениях для самозанятых и индивидуальных предпринимателей
Андрей Ковалевский:
Для самозанятых еще с прошлого года введен налог на профессиональный доход. Это режим, основанный на уплате процента от выручки. Налог составляет 10 % от полученного дохода. Нет дохода – нет обязанности платить налог.
О налоге на роскошь и подарки
Андрей Ковалевский:
Налог на подарки существовал всегда. Это обычный подоходный налог. Физическое лицо, которое получило подарок не от родственника, должно самостоятельно предоставить декларацию и оплатить налог.
Что касается налога на сверхдоходы, который очень сильно обсуждают в Сети, с 2024 года введен такой налог, его ставка будет составлять 25 %, но он коснется только определенного вида доходов. Это три вида доходов: дивиденды, доходы в рамках трудового договора и доходы по гражданско-правовому договору (и то не каждому) – гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг в создании объектов интеллектуальной собственности. Этот налог взимается только в отношении доходов, превышающих 200 тысяч белорусских рублей за год. Суммируется три вида доходов, вычитается 200 тысяч. И то, что превысило, облагается 25 процентами.
Поговорили и о планах по налогообложению на приобретение криптовалюты. Подробности в видеоматериале.