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Королев тоже начинал в авиамодельном кружке – почему это направление не теряет актуальности

14 апреля 2026 13:02
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Когда мы слышим слово «космос», мы думаем о ракетах, звездах и далеких орбитах. Но мы попробуем ответить, космос – это далеко или он уже начинается в обычной минской школе? В ток-шоу «Большой город» на СТВ покажем, как в нашем городе детское увлечение перерастает в инженерные специальности и потенциальную перспективу работы на уровне космических технологий. 

Екатерина Забенько, СТВ:
Беспилотные летательные технологии – это наше будущее, а авиамоделирование – это их фундамент. Почему это до сих пор актуально и популярно? 

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Королев тоже начинал в авиамодельном кружке – почему это направление не теряет актуальности-2

Василий Загребельный, заведующий лабораторией авиаракетного моделирования, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:
Для того чтобы научиться читать, мы сначала учим буквы. Ребята, которые приходят к нам в кружок, сначала на простейших моделях осваивают основы конструкции летательных аппаратов, потому что этот самолетик – точно такой же, как самый современный истребитель или пассажирский самолет. В нем есть полностью все, как в настоящем самолете. С этого и начинается большая авиация. Точно так же генеральный конструктор космических систем Сергей Павлович Королев начинал именно в авиамодельном кружке. 

Подробности смотрите в видео.

# Дети # Молодежь Беларуси # Авиамоделирование # Космос # Сергей Королев # Екатерина Забенько

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