Королев тоже начинал в авиамодельном кружке – почему это направление не теряет актуальности

Когда мы слышим слово «космос», мы думаем о ракетах, звездах и далеких орбитах. Но мы попробуем ответить, космос – это далеко или он уже начинается в обычной минской школе? В ток-шоу «Большой город» на СТВ покажем, как в нашем городе детское увлечение перерастает в инженерные специальности и потенциальную перспективу работы на уровне космических технологий.

Екатерина Забенько, СТВ:

Беспилотные летательные технологии – это наше будущее, а авиамоделирование – это их фундамент. Почему это до сих пор актуально и популярно?