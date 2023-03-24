Министр обороны вручил благодарности и ценные подарки врачам, вернувшимся из Сирии

Новости Беларуси. Не остались в стороне и преодолели тысячи километров, чтобы оказывать помощь нуждающимся. Людей, преданных воинскому и врачебному долгу, специалистов медицинского отряда спецназначения, чествовали 24 марта в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши врачи оказались чуть ли не единственными, кто отправился в Сирию после разрушительного землетрясения. На сборы и подготовку было всего несколько дней. Затем долгий перелет в Алеппо и целый месяц работы нон-стоп в полевых условиях. Практически круглосуточно наши медики принимали жителей Сирии. Обращения были самые разные: не только травмы после землетрясения, но и последствия ранений, полученных в результате боевых действий, а также хронические заболевания. За 30 дней помощь оказана трем тысячам пациентов. И это несмотря на языковой барьер, колоссальную нагрузку и повторяющиеся подземные толчки. Опыт, который получили специалисты, они сами называют уникальным.

Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда специального назначения:

О том, что нам надо лететь в Сирию, мы узнали за три дня до вылета. Нам сказали, что мы будем выполнять гуманитарную миссию, оказывать медицинскую помощь населению, пострадавшему после землетрясения. У нас выехало 45 человек. Эта миссия отличалась тем, что выезжал полностью весь медицинский отряд специального назначения. За время нахождения в Сирийской Арабской Республике были повторные толчки, было землетрясение амплитудой 4,5 балла, но никто у нас не пострадал, и на тот момент угрозы не было.