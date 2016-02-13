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Начальник технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома — об интеллектуальной транспортной системе в Минске

13 февраля 2016 14:10
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город». В нем, как и полагается столице, много машин и их количество растет с каждым годом. Ежедневно этот поток заполняет минские улицы и периодически  застывает в заторах. Решить эту проблему может интеллектуальная транспортная система, которая сейчас активно внедряется в Минске.

Высокие технологии будут регулировать автомобильные потоки, то есть мы, водители и пешеходы, без лишней нервотрепки сможем добраться из пункта А в пункт Б. Как же это будет выглядеть на практике? Какая умная техника будет для этого работать?  

Что же такое интеллектуальная транспортная система? С этим вопросом мы обратились к начальнику технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Навою.

# общество # Автодороги Беларуси # Дмитрий Навой

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