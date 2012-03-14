На Украине запретят рекламу табачных изделий

Соответствующий закон подписал президент Украины Виктор Янукович.

Запрет распространяется на телевидение, печатные издания, а также Интернет. Помимо этого, исчезнет даже наружная реклама.

Несоблюдение этих норм обернется для нарушителей внушительным штрафом – больше тысячи долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь, Верховная Рада решила пойти еще дальше. Сейчас украинские парламентарии обсуждают запрет курения на стадионах, в подъездах, заведениях общепита и других общественных местах.