На съезде белорусов мира в Минске собрались более 250 делегатов из 21 страны

Новости Беларуси. Съезд белорусов мира проходит сегодня в Минске. Форум собрал более 250-ти делегатов из 21 страны, в том числе из Швейцарии, Литвы, Латвии, Кыргызстана, Польши.

Среди задач форума - налаживание постоянных экономических, культурных связей между белорусскими диаспорами и нашей страной, оказание культурной и информационной поддержки белорусам, живущим за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съезды белорусов мира проходят раз в четыре года, первый был организован в 1993 году.

Артур Цурбков, представитель эстонской диаспоры:

Прадстаўнікі дыаспар не павінны сябе адасабляць ад беларусаў, якія жывуць на радзіме. Мы павінны дапамагаць адзін аднаму. Беларусь зараз вельмі потрабуе інвестыцыі, і мы павінны ствараць станоўчы вобраз Беларусі.