Прямой эфир

На Старовиленском тракте Минске разместятся посольства Ирана, Азербайджана, Польши и Молдовы

07 апреля 2014 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своеобразной дипломатической улицей в Минске станет Старовиленский тракт. Там планируется разместить сразу четыре посольства. Два здания дипмиссий уже возводятся.

Первое – Исламской Республики Иран – неподалеку от Дворца детей и молодежи. Представительский корпус уже принял окончательные очертания, но ему еще предстоит «огранка». Второй объект – посольство Азербайджана – незаметно вырос рядом со строящимся отелем. Любопытно, что оба здания дипмиссий похожи по архитектурному стилю.

В планах возведение еще двух посольств: Польши и Молдовы., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске 6 апреля песней и танцами зазывали весну
07 апреля 2014 08:53

В Витебске 6 апреля песней и танцами зазывали весну

Заслуженная артистка Беларуси Лариса Горцева пришла на помощь театральному кружку минской гимназии
07 апреля 2014 04:43

Заслуженная артистка Беларуси Лариса Горцева пришла на помощь театральному кружку минской гимназии

Заведующий художественным отделением Дзержинской детской школы искусств: Душа, основанная на компьютере, у всех одинаковая
06 апреля 2014 15:19

Заведующий художественным отделением Дзержинской детской школы искусств: Душа, основанная на компьютере, у всех одинаковая