На Старовиленском тракте Минске разместятся посольства Ирана, Азербайджана, Польши и Молдовы

Новости Беларуси. Своеобразной дипломатической улицей в Минске станет Старовиленский тракт. Там планируется разместить сразу четыре посольства. Два здания дипмиссий уже возводятся.

Первое – Исламской Республики Иран – неподалеку от Дворца детей и молодежи. Представительский корпус уже принял окончательные очертания, но ему еще предстоит «огранка». Второй объект – посольство Азербайджана – незаметно вырос рядом со строящимся отелем. Любопытно, что оба здания дипмиссий похожи по архитектурному стилю.

В планах возведение еще двух посольств: Польши и Молдовы., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.