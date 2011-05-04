На Радуницу почти 1,5 млн человек посетили кладбища по всей Беларуси

Самый продолжительный для белорусов в этом году уик-енд прошел спокойно. Четыре официальных выходных дня подряд люди гуляли в парках, посещали театрализованные и спортивные площадки. Почти полтора миллиона человек приняли участите в поминальных мероприятиях. В особом режиме трудились экстренные службы.

Первомай, хоть и день труда, наоборот показал, что отдыхать белорусы умеют. В Минске праздник получился, пожалуй, самым массовым. Только в парке Горького побывало больше 20 тысяч человек. Оборотные активы владельцев аттракционов завертелись в разы быстрее.

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Раз люди идут, значит средств хватает. Праздники показали, что заработки хорошие.

Выходные – золотое время, которое деньги и для владельцев ресторанов и кафе. Петр Петрович цифры бухгалтерии озвучивать не стал, но отметил, что заведение на 120 мест в центре города последние четыре вечера пользовалось хорошим спросом. Маршрут «аттракцион – прогулка – кафе» стал одним из самых популярных в городе.

Петр Макаревич, директор кафе-клуба:

Тенденция по Минску – в 5 вечера в субботу свободных мест в заведениях нет, поэтому хорошо, что наш народ, помимо того, что умеет хорошо работать, еще и хорошо отдыхает.

Люди приходят целыми семьями для того, чтобы получился праздник, а не стояние у плиты.

Многие просто воспользовались возможностью и провели время за городом. Причем, такая поездка, в частности, пенсионерам, обошлась в полцены. С начала месяца для них действуют скидки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А закрывал квартет выходных день поминальный. Третьего мая почти полтора миллиона человек посетили кладбища по всей стране. В Минске почтили память и привели в порядок захоронения 57 тысяч.

Такое массовое перемещение добавило работы и правоохранителям. По их оценкам, выходные прошли как никогда спокойно.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

За четыре дня в общей сложности количество преступлений по линии уголовного розыска было не более 100. Эту цифру можно сравнить с типичным будним днем.

Не намного, но сократилось и количество обращений к медикам.

Была ли новость о четырехдневном уик-энде для кого-то бальзамом на душу, официально не подтвердили, но факт остался: отдыхать не только приятно, но и полезно. Тем более, когда для этого есть все возможности.

Жительница Минска:

Вот мы сейчас от цирка идем. Великолепно. Даже просто пройтись. Играет музыка, я приятно удивлена. После реконструкции цирк для меня предстал в другом образе.

Турист из Англии:

Вечеринка была, я там был со своими белорусскими друзьями. Запомнилась, конечно, площадь Победы, музей Великой Отечественной войны.

В этом году «удлиненные выходные» будут еще дважды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Три дня подряд можно будет отдыхать через неделю и в ноябре. А с календарем 2012 года и вовсе повезло: большинство праздников приходится именно на начало трудовой недели, только два – на выходные дни.