На полигоне под Минском уже идут репетиции к параду Победы 9 мая

Военную технику с мест дислокации будут стягивать на полигон три раза в неделю еще около месяца.

Так что автомобилистам стоит откорректировать свои маршруты. Трассы перекрываются как раз в утренний и вечерний часы пик. На остановку по требованию можно попасть дважды: в семь часов утра и около пяти вечера. Тяжелая техника полностью парализует движение. Вот и сегодня на улице Основателей образовалась пробка. И у водителей авто и пассажиров автобусов появилась возможность посмотреть на мини-парад. Однако бесплатное дефиле танков и ракетных установок продлилось недолго. Колонны ушли на автодром.

Это уже вторая глобальная тренировка. Для большего сходства здесь установили и импровизированную трибуну. Двухкилометровый круг колонны успевают пройти за десять минут, и так целый день. Все движения отрабатываются до автоматизма, ведь к основному старту участники парада должны подойти во всеоружии.

Откроет парад этого года ретроколонна. Солдаты пройдут в форме военных лет, в руках у них будут легендарные автоматы ППШ. Все как в Москве 1945 года.

Впереди колонны место забронировано знаменитому Т-34. Вообще у эффектного выступления танковых расчетов в последние годы все больше конкурентов. Растет интерес к восстановленной технике времен войны. Некоторые же новые образцы будет возможность увидеть впервые.

Сергей Потапенко, генерал-майор вооруженных сил Республики Беларусь:

В составе парадного расчета механизированной колонны будут представлены образцы новой техники. Это техника радиоэлектронной борьбы, новые пункты управления, ряд других образцов.

9 мая будет на что посмотреть и кроме новой техники. По традиции, во всех областных центрах праздник завершится салютом.