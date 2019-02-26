Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса. В ходе манёвров мотострелки совместно с танковыми подразделениями отработали действия на переднем крае обороны.

Владимир Таратута, начальник отдела боевой подготовки северо-западного оперативного командования ВС РБ:

Военнослужащими запаса механизированного батальона бригады был проведён комплекс мероприятий боевого слаживания. А именно – это одиночная подготовка военнослужащих, в ходе которой военнослужащие восстановили свои ранее приобретённые навыки и совершенствовали их в дальнейшем в ходе слаживания отделений, взводов, рот. И сегодняшний этап является венцом данной подготовки.