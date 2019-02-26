Прямой эфир

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

26 февраля 2019 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса-1

Так, на полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса. В ходе манёвров мотострелки совместно с танковыми подразделениями отработали действия на переднем крае обороны.

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса-4

Владимир Таратута, начальник отдела боевой подготовки северо-западного оперативного командования ВС РБ:
Военнослужащими запаса механизированного батальона бригады был проведён комплекс мероприятий боевого слаживания. А именно – это одиночная подготовка военнослужащих, в ходе которой военнослужащие восстановили свои ранее приобретённые навыки и совершенствовали их в дальнейшем в ходе слаживания отделений, взводов, рот. И сегодняшний этап является венцом данной подготовки.

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса-7

Впереди у военнообязанных обслуживание и подготовка техники к многокилометровому маршу. На одном из полигонов им предстоит отработать свои действия при поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Таратута # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Euronews представил имиджевое видео о Беларуси
26 февраля 2019 06:49

Euronews представил имиджевое видео о Беларуси

Более 1500 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за одни выходные в Минске
25 февраля 2019 21:22

Более 1500 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за одни выходные в Минске

Популярные мессенджеры: СМИ открывают новые грани общения с подписчиками
25 февраля 2019 21:11

Популярные мессенджеры: СМИ открывают новые грани общения с подписчиками