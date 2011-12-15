Прямой эфир

На Міншчыне распрацоўваюць навагоднія экскурсійныя маршруты: у госці запрашаюць рэзідэнцыя Лесавіка і сядзіба Дзеда Мароза

15 декабря 2011 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Анімацыйную святочную праграму рыхтуюць усе раёны вобласці. Найбольш цікавыя праекты прадстаўляюць Валожынскі і Дзяржынскі.

На Валожыншчыне, да прыкладу, можна наведаць рэзідэнцыю Лесавіка, а таксама завітаць на абласную спартыўна-аздараўленчую базу «Галактыка». Гасцей будуць чакаць і галоўныя героі навагодніх святаў.

Ужо ў суботу ў экалагічным цэнтры «Станькава» адчыніцца сядзіба Дзеда Мароза і Снягуркі. Наведвальнікі змогуць прыняць удзел у забаўляльных гульнях і падзівіцца на шыкоўную елку. Таксама тут можна будзе арганізаваць экскурсію ў заасад і пачаставацца ў кафейні.

Заказаць падарунак у Дзеда Мароза паспеюць усе, бо казачныя персанажы будуць гасцяваць у Станькава ажно да сярэдзіны студзеня, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

# общество # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
15 декабря 2011 09:58

22-летнего британца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за призыв к восстанию на странице соцсети

15 декабря 2011 09:32

Дни печатных периодических изданий сочтены. Когда «умрут» газеты?

15 декабря 2011 06:55

Продовольственные магазины в Минске с 15 декабря будут обслуживать покупателей до 22.00