На месте расстрела 15 000 человек в Бресте выкопали останки 200 узников

Новости Беларуси. В Бресте на одном из самых массовых захоронений советских военнопленных ведутся раскопки. Документально подтверждено, что в 41-м, здесь, в Южном городке, немцы создали самый крупный в окрестностях Бреста лагерь для пленных красноармейцев. За 9 месяцев в нём погибли более 15 тысяч человек. Спустя 70 лет, благодаря поисковой работе, есть надежда установить имена узников лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взвод из восьми человек единственного в Беларуси поискового батальона эксгумирует останки красноармейцев всего неделю. А из-под земли извлекли кости и черепа уже двухсот узников.

Александр Бриль, старший инструктор взвода 52-го специализированного поискового батальона:

Вещей пока никаких не находили, за исключением пары пуговиц от шинели и ремешка. Все плохо сохранившееся. Это говорит о том, что здесь захоранивали умерших практически голыми.

Валерий Сижук, военный комиссар Брестского объединённого городского военного комиссариата:

Вероятнее всего их перед смертью раздевали и проводили какие-то эксперименты, что даже подтверждается архивными показаниями тех, кто выжил: немцы экспериментировали над пленными красноармейцами. А в дальнейшем просто сгружали в ров. Данных рвов пока обнаружено три. Вероятнее всего, на данном месте их больше.

Архивные данные, воспоминания выживших — все изложено в книге «Память». Информацию в издание по крупицам «собирала» Алла Кондак. Трагическая история военного Бреста не могла оставить женщину безучастной.

Алла Кондак, главный специалист отдела культуры Брестского горисполкома:

Нужно отдать дань памяти тем людям, которые погибли. Отдать им должное. Хотя бы нормально их отпеть, захоронить, поставить красивый памятник. Это то единственное, что мы можем сделать в мирное время. Очень бы хотелось обратиться к жителям Бреста, рассказать и предоставить информацию о погибших, местах захоронения, о местах падения самолётов. Есть люди, которые хотят, могут и стараются увековечить память каждого погибшего.

Планируется, что на месте этого памятника погибшим воинам, появится новый. Будут исправлены ошибки на мемориальной доске - время существования лагеря указано на ней не точно. А впоследствии не исключено, что на братской могиле появятся и фамилии погибших.