«На месте дежурит БТР». Как бойцы ССО Беларуси пресекают возможные угрозы ещё на границе?

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению границы. В том числе на южном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не раз поднимал тему безопасности страны, учитывая события на территории ближайших соседей. В Гомельской области сейчас дислоцируются силы специальных операций Беларуси патрулируют участки вдоль украинских рубежей, охраняют важные объекты. Как бойцы противостоят возможным угрозам? Узнавала Анна Корольчук.

Остановка, досмотр людей и проверка автомобиля. Последнему – особое внимание. Водитель выполняет команды военнослужащего: включает фары, подает гудок, запускает щетки, стеклоподъемники и открывает двери. Процедура снижает риск террористической угрозы – смертники могут приводить в действие взрывчатку путем замыкания электроцепи автомобиля. Четкие грамотные действия занимают минуты.

Военнослужащий сил специальных операций Беларуси:

Что находится внутри багажника, что находится внутри салона. Проверяем все карманы лиц, находящихся внутри транспортного средства. Обращаем внимание на любые мелочи, которые могут показаться подозрительными.

Посторонних на этом участке не ждут – контрольно-пропускной пункт сил специальных операций Беларуси следит за всеми перемещениями.

Анна Корольчук, корреспондент:

В инженерном плане КПП оборудован для возможности ведения круговой обороны. Здесь есть траншеи, места для личного состава и огневая позиция. На месте дежурит БТР и прикрывает досматривающих.

Командиры находится в постоянном контакте с местной властью и жителями, которые отлично понимают внешнюю обстановку и готовы оказать бойцам нужную помощь. Главная задача – пресечь возможные провокации и исключить каналы поставки оружия и боеприпасов.

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил специальных операций Беларуси:

Вместе с военнослужащими контрактной службы с нами выполняют боевую задачу и военнослужащие срочной службы (подробнее). «Все найдем». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?