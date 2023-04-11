Спустя 80 лет благодаря поисковикам из Крыма была установлена личность белорусского солдата

Новости Беларуси. Спустя почти 80 лет после кровавой трагедии 1940-х имена сотен тысяч солдат Красной армии остаются не увековеченными. Точную цифру установить сложно – по данным историков, речь может идти о пяти миллионах пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую работу проводят поисковые отряды. Ежегодно в местах проведения сражений специалисты находят останки бойцов. Потом – сложная и скрупулезная работа по установлению личностей. Конечно, историй, когда герои обретают свои имена, с годами все меньше. Но такие случаи встречаются.

Сегодня на территории Бобруйской крепости прошла церемония передачи останков воинов, погибших в Великую Отечественную. Один из них – уроженец Бахчисарайского района Крыма Федор Биндюков, останки которого обнаружены под Бобруйском. Он принимал участие в обороне Березины. Другой – некогда житель Климовичского района Григорий Солдатенко. Его данные удалось установить в результате поисковых работ под Феодосией.

Наталья Глушакова, заместитель председателя Климовичского райисполкома:

Столько лет его матери, жене не было известно, где находится их дорогой человек. И вот только в конце марта благодаря поисковикам из Крыма была установлена личность белорусского солдата. Мы благодарны от всего Климовичского района, что сегодня прах нашего героя Великой Отечественной войны попадет наконец-то на свою малую родину.

Александр Петров, заместитель руководителя ассоциации поисковых отрядов «Отчизна»:

Уникальна ситуация тем, что бойца нашего, которого мы забираем сегодня с собой, мы готовили к передаче на протяжении двух месяцев. А вот белоруса, который погиб в Крыму, мы идентифицировали буквально за считаные часы до поездки сюда. А этот медальон расшифровывали на протяжении двух месяцев.