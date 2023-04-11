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«Всё найдём». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?

11 апреля 2023 17:08
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению границы. В том числе на южном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не раз поднимал тему безопасности страны, учитывая события на территории ближайших соседей. В Гомельской области сейчас дислоцируются силы специальных операций Беларуси патрулируют участки вдоль украинских рубежей, охраняют важные объекты.

«На месте дежурит БТР». Как бойцы ССО Беларуси пресекают возможные угрозы еще на границе?

«Всё найдём». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?-1

В круглосуточном режиме ведется разведка с неба. Беспилотник здесь называют глазами командира. Отснятую гаджетом информацию анализируют онлайн и в штабе.

«Всё найдём». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?-3

Военнослужащий сил специальных операций Беларуси:
Беспилотник дает нам право ведения разведки в радиусе восьми километров на высоте до 500 метров. В любое время суток: днем, ночью – неважно. Любые теплообъекты, просто скрывающиеся объекты – все найдем.

«Всё найдём». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?-5

Оператор беспилотника работает в команде – патруль из четырех человек гарантирует его безопасность.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Анна Корольчук

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