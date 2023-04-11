«Всё найдём». Как работают беспилотники сил специальных операций Беларуси?

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению границы. В том числе на южном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не раз поднимал тему безопасности страны, учитывая события на территории ближайших соседей. В Гомельской области сейчас дислоцируются силы специальных операций Беларуси патрулируют участки вдоль украинских рубежей, охраняют важные объекты. «На месте дежурит БТР». Как бойцы ССО Беларуси пресекают возможные угрозы еще на границе?

В круглосуточном режиме ведется разведка с неба. Беспилотник здесь называют глазами командира. Отснятую гаджетом информацию анализируют онлайн и в штабе.

Военнослужащий сил специальных операций Беларуси:

Беспилотник дает нам право ведения разведки в радиусе восьми километров на высоте до 500 метров. В любое время суток: днем, ночью – неважно. Любые теплообъекты, просто скрывающиеся объекты – все найдем.