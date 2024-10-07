Прямой эфир

На каких принципах строится СНГ? И каковы перспективы Содружества? Расскажут в ток-шоу «По существу»

07 октября 2024 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? Этим вечером в преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудят интеграционные вопросы.

На каких принципах строится СНГ? И каковы перспективы Содружества? Расскажут в ток-шоу «По существу»-2

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт 7 октября в 18:30.

# СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Фильмы, встречи и вокальные выступления – в центре «Ковчег» открыли фестиваль «Шукшинские дни»
07 октября 2024 08:22

Фильмы, встречи и вокальные выступления – в центре «Ковчег» открыли фестиваль «Шукшинские дни»

С начала 2024-го изъято более 400 единиц оружия – в Беларуси стартовало мероприятие «Арсенал»
07 октября 2024 07:54

С начала 2024-го изъято более 400 единиц оружия – в Беларуси стартовало мероприятие «Арсенал»

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»
07 октября 2024 07:27

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»