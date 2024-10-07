На каких принципах строится СНГ? И каковы перспективы Содружества? Расскажут в ток-шоу «По существу»

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? Этим вечером в преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудят интеграционные вопросы.

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.