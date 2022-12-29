На границе Беларуси с Украиной открыли обновлённую погранзаставу

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Вот такая компактная застава, она первая. Есть большие заставы, там свои подходы. Если взять гомельское направление, то мы в следующем году сдаем следующую заставу «Семеновка» и начинаем строить, уже спроектировали, еще три. Это заставы XXI века. Президент очень пристально следит за пограничной службой, уделяет вопросам пограничной безопасности большое внимание. Мы много строим дорог, инженерно-дорожных ограждений, сооружений, поступает новая техника. Чтобы создать и использовать эту технику как положено, нужно такие строить заставы. Мы все это делаем. И задача Президента в этом году по строительству застав и оборудованию рубежей охраны выполнена.