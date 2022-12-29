На границе Беларуси с Украиной открыли обновлённую погранзаставу

Новости Беларуси. Беларусь продолжает укрепление государственной границы. В Добрушском районе открыли модернизированный комплекс пограничной заставы «Круговец-Калинино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжает укрепление государственной границы. В Добрушском районе открыли модернизированный комплекс пограничной заставы «Круговец-Калинино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подразделение расположено в одноименном населенном пункте и охраняет около 15 километров сухопутной границы с Украиной. На участке ответственности погранзаставы также расположен международный автодорожный пункт пропуска «Веселовка».
Участок государственной границы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой «Ворон» и многими другими техническими средствами. Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Вот такая компактная застава, она первая. Есть большие заставы, там свои подходы. Если взять гомельское направление, то мы в следующем году сдаем следующую заставу «Семеновка» и начинаем строить, уже спроектировали, еще три. Это заставы XXI века. Президент очень пристально следит за пограничной службой, уделяет вопросам пограничной безопасности большое внимание. Мы много строим дорог, инженерно-дорожных ограждений, сооружений, поступает новая техника. Чтобы создать и использовать эту технику как положено, нужно такие строить заставы. Мы все это делаем. И задача Президента в этом году по строительству застав и оборудованию рубежей охраны выполнена.
Для защитников рубежей созданы условия не только для службы, но и быта. Полностью обновлены все помещения заставы.
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