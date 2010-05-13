На челябинских «Свидетелей Иеговы» завели дело об экстремизме

В Челябинске в отношении «Свидетелей Иеговы» возбудили уголовное дело о разжигании религиозной ненависти.

Дело возбуждено по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Проведено пять обысков в квартирах активистов секты и шесть обысков в офисных помещениях. В ходе обысков были изъяты печатные материалы, а также видео- и аудиозаписи, которые будут направлены на лингвистическую экспертизу.

По версии следствия, в 2008-2009 годах представители «Свидетелей Иеговы» в ходе проповедей в кинотеатре «Кировец» допускали высказывания, оскорбляющие людей по признаку отношения к религии. Кроме того, сектанты распространяли книги «Чему на самом деле учит библия?», «Книга для всех» и «В чем смысл жизни? Как его найти?». В последние годы эти книги были признаны экстремистскими судами нескольких регионов РФ.

Отделение «Свидетелей Иеговы» функционирует в Челябинске с 2003 года.

Осенью 2008 года корреспондент газеты «Южноуральская панорама» под видом новообращенной проникла на собрание секты в кинотеатре «Кировец». Отчет об этом расследовании уже удален с сайта издания, но сохранился в кэше «Яндекса». В отчете говорится, что помимо взрослых жителей Челябинска на собрании присутствовали дети, а также приезжие из других городов.

Участники собрания под руководством проповедника изучали книги и трактовали библейские цитаты (как показалось корреспонденту, искаженно). Задавать проповеднику какие-либо вопросы не позволялось, пишет Lenta.ru.