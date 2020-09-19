Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники

Новости Беларуси. В Минске начались осенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К зеленому флешмобу 19 сентября присоединились пять районов столицы. Минчане благоустраивают территорию возле железнодорожных путей и МКАДа, на водных объектах, а также на велодорожках и в местах отдыха. А уже в начале октября планируется высадка деревьев.

Кстати, в 2019 году за аналогичный период посадили около 13 тысяч деревьев и более 19 тысяч кустарников. В 2020-м сбавлять темпы не собираются.

Петр Шостак, глава Администрации Ленинского района:

Мы просто обязаны центр города Минска содержать в надлежащем состоянии, поэтому это необходимо делать. Это объединяет людей: здесь работают и сотрудники Администрации, и сотрудники МЧС, и «Зеленстрой», и общественные организации (в том числе БРСМ здесь сегодня присутствует). На самом деле, мы настолько объединились, что какую задачу нам бы сегодня не поставили, мы с ней легко справимся.

Павел Дежкин, второй секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»:

Решили всей Администрацией дружно принять участие, навести порядок. Это далеко не первый и далеко не последний субботник на данной территории. Ведь пока мы порядок не сделаем, спокойствия нам не будет.