Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники
Новости Беларуси. В Минске начались осенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К зеленому флешмобу 19 сентября присоединились пять районов столицы. Минчане благоустраивают территорию возле железнодорожных путей и МКАДа, на водных объектах, а также на велодорожках и в местах отдыха. А уже в начале октября планируется высадка деревьев.
Кстати, в 2019 году за аналогичный период посадили около 13 тысяч деревьев и более 19 тысяч кустарников. В 2020-м сбавлять темпы не собираются.
Петр Шостак, глава Администрации Ленинского района:
Мы просто обязаны центр города Минска содержать в надлежащем состоянии, поэтому это необходимо делать. Это объединяет людей: здесь работают и сотрудники Администрации, и сотрудники МЧС, и «Зеленстрой», и общественные организации (в том числе БРСМ здесь сегодня присутствует). На самом деле, мы настолько объединились, что какую задачу нам бы сегодня не поставили, мы с ней легко справимся.
Павел Дежкин, второй секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»:
Решили всей Администрацией дружно принять участие, навести порядок. Это далеко не первый и далеко не последний субботник на данной территории. Ведь пока мы порядок не сделаем, спокойствия нам не будет.
Этой осенью также возобновит работу проект «Зеленый двор вместе!» Минчане смогут озеленить свои придомовые территории сами. Посодействуют экоинициативе коммунальщики.