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Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники

19 сентября 2020 12:55
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Новости Беларуси. В Минске начались осенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К зеленому флешмобу 19 сентября присоединились пять районов столицы. Минчане благоустраивают территорию возле железнодорожных путей и МКАДа, на водных объектах, а также на велодорожках и в местах отдыха. А уже в начале октября планируется высадка деревьев.

Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники -1

Кстати, в 2019 году за аналогичный период посадили около 13 тысяч деревьев и более 19 тысяч кустарников. В 2020-м сбавлять темпы не собираются.

Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники -4

Петр Шостак, глава Администрации Ленинского района:
Мы просто обязаны центр города Минска содержать в надлежащем состоянии, поэтому это необходимо делать. Это объединяет людей: здесь работают и сотрудники Администрации, и сотрудники МЧС, и «Зеленстрой», и общественные организации (в том числе БРСМ здесь сегодня присутствует). На самом деле, мы настолько объединились, что какую задачу нам бы сегодня не поставили, мы с ней легко справимся.

Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники -7

Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники -9

Павел Дежкин, второй секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»:
Решили всей Администрацией дружно принять участие, навести порядок. Это далеко не первый и далеко не последний субботник на данной территории. Ведь пока мы порядок не сделаем, спокойствия нам не будет.

Мы настолько объединились, мы справимся с любой задачей. В Минске продолжаются осенние субботники -12

Этой осенью также возобновит работу проект «Зеленый двор вместе!» Минчане смогут озеленить свои придомовые территории сами. Посодействуют экоинициативе коммунальщики.

# Субботники в Беларуси # общество # Петр Шостак # Павел Дежкин # Фотофакт

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