«Благое дело на свежем воздухе – это очень приятно». В Борисовском районе благоустроили территорию монастыря

Республиканский субботник-2023. Какие работы прошли в Минской области и сколько человек участвовало в трудовом десанте? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Посадим свое дерево и узнаем историю женского монастыря в Борисовском районе.

Влада Родовская, корреспондент:

Сегодня я бумагу сменила на грабли, а ручку на кисточку с краской. Сейчас по планам навести порядок на территории женского монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Погода отличная, настроение тоже. За работу! Женский монастырь был основан более 20 лет назад. Вокруг живописный вид: лес, поле и озеро. Сам же монастырь стоит на возвышении лесного массива. На его территории расположены два каменных храма – сам монастырь и небольшая святыня в честь преподобного Серафима Саровского. Хозяйство свое: коровы, овцы и куры. Есть даже собственные теплицы с витаминным богатством.

А пшеница, собранная на ближайших полях, превращается в муку и далее используется для ароматной выпечки. Место действительно манит. Сюда постоянно приезжают верующие со всех уголков страны и не только. Полюбоваться красотами еще успеем, а сейчас начинаем уборку. Сегодня здесь собрались представители двух общественных объединений – Фонда мира и Белорусского союза женщин. По планам – весеннее обновление, задача сделать краше это место.

Светлана Щербо, заместитель директора Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

Убираем опавшую листву, мусора бытового здесь нет. Просто помочь насельникам монастыря, проживающим. Мероприятие создано, чтобы консолидировать общество, преобразить природу, немного оживить. Когда приглашают на такие мероприятия, тем более в храм, это всегда с удовольствием, всегда дружно, вместе работаем. Павел Валерьевич Хатько главный врач Борисовской больницы №2. В рабочее время спасает людей. Профессия не из легких, но всегда находит время для добрых дел за пределами палатных стен.