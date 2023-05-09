«Самый главный праздник». Иностранцы празднуют День Победы в Минске – эмоции гостей

Новости Беларуси. Победа, одержанная 78 лет назад, принадлежит не только белорусам. За мир сражались многие государства. 9 Мая сейчас отмечают более 15 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня к гуляньям в Минске присоединилось множество иностранных гостей.

Стать частью праздника в Беларуси, ощутить эту неповторимую атмосферу и отметить День Победы приезжают люди из разных уголков мира. И это не только жители стран, принимавших участие в Великой Отечественной. Россия, Казахстан, Эстония, Китай и Мьянма – поток иностранцев очень большой. Но 9 Мая всех нас объединяет один великий повод.

Праздник Великой Победы, гордость за свой народ, у меня бабушка русская, прадед на войне погиб.

Сегодня исторический день, 9 Мая, хочу посмотреть все, что есть, что там было. Мы рады, посмотрим, погода тоже хорошая.

Сегодня такой день прекрасный, День Победы, по-моему, самый главный праздник у людей должен быть. По крайне мере, у нас он остается таким днем, самым главным.

Особой популярностью у зарубежных гостей пользуются концерты, фуд-корты и фотозоны в центре Минска. Напомним, гулянья у Дворца спорта продлятся до позднего вечера. А завершит празднование красочный фейерверк, который начнется в 23 часа.