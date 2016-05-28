Музей и первый в Беларуси автогородок: как в минской школе № 217 дети изучают ПДД

Пешеход, водитель или велосипедист. Ребята столичной школы № 217 знают, как должен вести себя каждый участник дорожного движения. Пять лет назад здесь задумались о том, как заинтересовать школьников изучением правил дорожного движения. Первым шагом стало открытие Центра безопасного дорожного движения. А уже сегодня это важная учебная база для всех учащихся Фрунзенского района. Ставка на эрудицию и воспитание культуры поведения на дорогах принесла свои плоды. Ребята с легкостью дадут фору любому взрослому в знаниях дорожных знаков.

Федор Царик, ученик ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

Знак называется «Вход с велосипедами запрещен». Это значит, что в некоторые здания и учреждения велосипеды нельзя вообще завозить.

Артем Пирагис, ученик ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

Знак «Стоп». Когда велосипедист едет и видит этот знак, то ему надо остановиться и подождать, пока проедет машина.

Иван Харевич, ученик ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

«Велосипедная дорожка». На ней могут ездить только велосипедисты. Потому что если пешеход пойдет, его могут сбить велосипедисты.

Знакомиться не только с правилами и знаками, но и с историей безопасного дорожного движения. В этих целях на базе школы был открыт музей. Экспонаты рассказывают и о становлении ГАИ в городе, и о движении юных автоинспекторов.

Но и на этом знакомство с правилами дорожного движения в школе не заканчивается. Не так давно здесь открыли первый в Беларуси автогородок. Теперь ребята могут продемонстрировать свои знания на практике.

Уникальность автогородка в том, что он в миниатюре повторяет проезжую часть микрорайона Сухарево. Все как за школьными воротами: улицы, пешеходные переходы, остановки, светофоры и дорожные знаки. Здесь ребята могут быть не только пешеходами, но и водителями.

Ирина Грибкова, и.о. директора ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

После того, как прошли первые занятия, наши детки, даже первоклассники, уже ощутили, что дорогу переходить даже в положенном месте нужно все-таки осторожно, потому что они, будучи водителями велосипедов, электромобилей, поняли, что все-таки велосипед остановить очень быстро нельзя. И точно так же машины быстро остановить нельзя.

И этот урок школьники уже усвоили на 10 баллов. Для вас – мастер-класс «Как правильно переходить дорогу».

Федор Царик, ученик ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

Если нет светофоров, дорогу можно переходить только когда там есть «зебра». Если ее нет, то переходить дорогу нельзя. Например, если на «зебре» только белое и серое, то это полоса не повышенной опасности. А если полосы белые и желтые, то это повышенной опасности. Переходить дорогу в таких случая можно только если идешь и смотришь направо, потом налево.

Ребята признаются: иногда напоминают о правилах дорожного движения даже своим родителям. И уже точно знают, каким должен быть водитель.

Екатерина Кастрицкая, ученица ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска»:

Водитель должен быть внимательным, должен смотреть за знаками. И если там его все-таки остановят, он должен всегда иметь права и то, что нужно, в багажнике. Он должен не грубить, если его остановили.

Огромное внимание безопасности детей на столичных дорогах уделяет ГАИ. Уже в 2016 году планируют реализовать новые схемы передвижения школьников возле 9 учреждений образования. 19 нерегулируемых пешеходных переходов обзаведутся светильниками направленного действия, 30 новых светофоров и искусственных неровностей появятся возле школ. Такие меры не только обезопасят детей, но и усилят бдительность водителей.

Кстати, в городе продолжается специальный комплекс мероприятий «Внимание – дети». Он продлится до 5 июня. Согласно ему водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Таким образом ГАИ еще раз напоминает о необходимости сохранения безопасного и комфортного передвижения детей на дорогах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.