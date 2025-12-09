Ставят на ноги тех, кто об этом не мечтал! Чем оснащён реабилитационный центр возле Узды

В Беларуси к людям с инвалидностью – особое внимание, трепетное и заботливое. Созданы все условия для поддержки и помощи: разработаны проекты, действуют специализированные центры. Как в Минской области развита инклюзия и чем помогают тем, кто в помощи особенно нуждаются? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В 15 километрах от Узды находится место, где объединилась наука и технологии. С лозунгом «Силой веры и воли можно излечить любую болезнь» вот уже полтора года медико-социальный реабилитационный центр для пожилых и инвалидов ставит на ноги тех, кто раньше об этом даже не мечтал.

Александр Дрейчук, главный врач Узденской центральной районной больницы:

Анализировали ситуацию по Узденскому району, а также по Минской области, и возникала необходимость именно для реабилитации пациентов, которые одиноко проживающие, затем пациенты, которые перенесли нарушение мозгового кровообращения или инсульты, посттравматические пациенты. Пациенты, которые перенесли оперативное вмешательство на костях. Возникает необходимость их реабилитации. Просто-напросто на амбулаторном этапе в поликлинике не в полном объеме проводились эти мероприятия, поэтому возникла эта необходимость – обязательно создать этот центр. И были выделены денежные средства для проведения ремонтно-строительных работ. Закупки оборудования. 1 апреля 2024 года открылся центр. Закончены были строительно-монтажные работы в 2023 году. 31 декабря как раз подписали акты ввода. Затем – подбор кадров, специалистов. Это 3 месяца нам необходимо было. С 1 апреля 2024 года мы начали работать, начали функционировать.

Индивидуальный подход, комфортная атмосфера, высокопрофессиональные врачи, реабилитационный центр в Теляково – инновационный проект Минской области. Для каждого пациента разрабатывается персонализированная программа реабилитации. При необходимости корректируется лечение, которое получает не только белорусы. За помощью сюда приезжают граждане из других стран.

Александр Дрейчук:

Это популярное место стало, так как пациенты звонят к нам и становятся на очередь для того, чтобы сюда попасть именно на реабилитацию. Звонят со всей Республики Беларусь. Из Минска хотят попасть к нам сюда на реабилитацию, очередь есть. Кадры подбирались очень серьезно, с каждым проводилась беседа. Отбор шел – они должны с душой относиться к своей профессии. Это самое основное, что было в подборе, начиная от младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала и врачебного. Хватало всего. Тем не менее кадры подобрались, кадры были отфильтрованы, остались те, которые действительно с душой относятся, которые работают и хотят работать и приносить пользу гражданам Республики Беларусь и не только, которые нуждаются в реабилитационных мероприятиях во всех направлениях.

Учреждение принимает пациентов после протезирования, тех, кто перенес инсульт, людей со спинальными травмами. В центре нет слова «невозможно». Здесь учат тело двигаться, а человеку возвращают веру в себя.

Анна Акулович, врач-реабилитолог медико-социального реабилитационного центра для пожилых и инвалидов:

Наш центр состоит из 53 коек. Из них есть койки ортопедические, травматологические, есть неврологические. Всего у нас пока что два отделения, планируется разделить еще на третье отделение. То есть у нас условно на два разделено, первое и второе, а будет два ортопедических и одно неврологическое. Для пациентов с направлениями, полученными в своих больницах, лечение, проживание, питание совершенно бесплатны.

Оснащение центра высокого класса – в кабинете физиопроцедуры оборудовали ноу-хау-аппарат, который ласково здесь называют «крокодил». Он предназначен для непрерывной пассивной разработки коленного и тазобедренного суставов. Как отмечают пациенты центра, очень действенный аппарат.

Влада Цыбульская, инструктор ЛФК Узденской центральной районной больницы:

Выставляется определенный градус, конечность сгибается, разгибается. С каждым разом мы увеличиваем этот градус и доходим до максимума.

Это специальная перчатка, которая не выполняет действия за них, то есть они все сами, но постепенно. Есть на разработку локтя, на разработку запястья, пальцев и плеча. Там есть специализированные игры, в которых мы задаем определенные параметры, конкретно сустав разрабатываем. Управляя этим суставом, они играют и разрабатывают себе руку.

Еще в центре есть барокамера. Процедура помогает насытить нашу кровь кислородом.

В другом кабинете – магнитотурботрон. Устройство с помощью магнитных полей способствует регенерации тканей, что является ключевым аспектом лечения и восстановления после травмы и операций.

Скоро на базе учреждения появится галокамера – соляная комната, помещение практически готово принимать пациентов. В перспективе в учреждении появятся также возможности для гидролечения.