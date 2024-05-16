Муковозчик: в зарубежном вяленьком шевелении нет заботы о Беларуси!

Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Зрители спрашивают, что там у беглых за выборы, в который уже состав координирующего (и что именно?) совета, и зачем он вообще нужен. Короткий ответ: незачем, кроме распила бабла и, как говорят врачи, механического массажа простаты.
Совет – это будет одновременно и такая фирма-прокладка для счетов и платежек. И надувная кукла для снятия стресса: хочешь – бей, хочешь – обнимай. И еще один щит между группой становящихся вечными борцов с рэжымом и теми, кто тоже хочет делать подобное за такие же деньги.
И арена для публичных драк за свои прынцыпы, как в некоторых парламентах. Это будет игрушечный цирк, где можно будет играться во что угодно, лишь бы подальше от финансовых потоков. И да, вы правильно поняли, что к Беларуси эти кони на арене как не имели, так и не будут иметь никакого отношения.
Как думаете, сколько за границей активных беглых? Сотни три-четыре. Вот они-то сейчас и разбились на десяток разных (непримиримых, ага) группировок и собираются выяснить, кто получит больше голосов от остальных невероятных.
Нет смысла разбирать подробно все нынешние блоки и временные союзы этих трех сотен горластых невероятных. Просто потому, что очевидно: брошенные мужьями жены сбились в одну кучку, а в другой тусуются, жалуясь друг другу, наоборот – рогатые мужья.
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