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Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»

20 ноября 2019 12:12
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Новости Беларуси. В столичных гипермаркетах начали появляться так называемые «полки добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-1

Каждый щедрый покупатель может оставить на них игрушки, средства гигиены, книги и канцелярские товары. В общем, все то, что пригодится малоимущей семье с детьми.

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-4

Забрать необходимый товар можно будет бесплатно. Второй тип полок ориентирован на пенсионеров и инвалидов. Там волонтеры просят оставлять продукты питания.

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-7

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-9

Дарья Курбан, организатор благотворительного проекта:
Это для нас уже пятый благотворительный проект. В основном мы помогали детям: детям-сиротам, онкобольным детям. Пришла идея сделать более масштабный благотворительный проект, который бы затрагивал все слои населения. Мы надеемся, что этот проект вызовет резонанс в обществе, и такая полка добра появится в каждом торговом центре. Каждый желающий сможет вот так просто помочь нуждающимся.

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-12

Пока в Минске всего пять «полок добра». При этом волонтеры надеются, что проект будет востребован. И предновогодний марафон обязательно поддержат многие неравнодушные жители.

Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»-15

# Благотворительная акция # общество # Дарья Курбан # Фотофакт

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