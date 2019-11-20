Можно оставить одежду, продукты и средства гигиены. В гипермаркетах Минска стали появляться «полки добра»

Новости Беларуси. В столичных гипермаркетах начали появляться так называемые «полки добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый щедрый покупатель может оставить на них игрушки, средства гигиены, книги и канцелярские товары. В общем, все то, что пригодится малоимущей семье с детьми.

Забрать необходимый товар можно будет бесплатно. Второй тип полок ориентирован на пенсионеров и инвалидов. Там волонтеры просят оставлять продукты питания.

Дарья Курбан, организатор благотворительного проекта:

Это для нас уже пятый благотворительный проект. В основном мы помогали детям: детям-сиротам, онкобольным детям. Пришла идея сделать более масштабный благотворительный проект, который бы затрагивал все слои населения. Мы надеемся, что этот проект вызовет резонанс в обществе, и такая полка добра появится в каждом торговом центре. Каждый желающий сможет вот так просто помочь нуждающимся.