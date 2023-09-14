«Может потерять мотивацию». Почему ребёнок не хочет ходить в кружки и секции?

Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В какой момент ребенок теряет мотивацию? Можно ли сказать, что ему в какой-то момент нужно полениться, расхотеть и разочароваться? Что делать в этот момент родителям и ребенку? Может быть, как стихийное бедствие переждать это?

Руслан Ковзик, психолог:

Смотрите, ребенок может потерять мотивацию в различных вариантах. Первое – он устал от учебы. То есть сейчас у нас, конечно, сентябрь, мы только начали. Но представьте ребенка, который уже отучился полгода. Он устает, и его мотивация уже падает к учебному процессу обычному, что и говорить о кружках. Особенно это сказывается тогда, когда у ребенка действительно нет режима дня, когда у него не сформировано собственное расписание, за которым он сам не следит. Тогда из-за хаоса, который происходит, он очень сильно устает. Следующее, когда у ребенка проходит мотивация – когда он занимается деятельностью, которая однообразная всегда. То есть нет каких-то различных видов деятельности. Он занимается одним и тем же и на том же кружке делает одно и то же. Когда он делает одно и то же, часто дети устают. Третья, наверное, такая самая основная проблема – это когда ни родители, ни ребенок не видят самых маленьких результатов. Наталья Надольская:

Достижений? Руслан Ковзик:

Достижений и результатов. В чем эта проблема? Смотрите, эта проблема еще со школы у нас идет. У нас родитель видит, что ребенок учится девять-десять – значит что? Все хорошо. Если семь-шесть, то мы начинаем ругать, правильно? Плохая ли это оценка?

Татьяна Сикирицкая, заместитель директора по учебной работе средней школы № 52 г. Минска, учитель начальных классов:

Нет, это хорошая оценка. Руслан Ковзик:

Это хорошая оценка, правильно? Поэтому мы можем порадоваться. То есть, смотрите, семь-шесть – это хорошая оценка. Наталья Надольская:

Я не радуюсь, если у моего сына семерка. Сейчас лайфхак скажет Руслан. Руслан Ковзик:

Вот в чем дело, девять-десять – это отлично. Мы можем порадоваться за ребенка, что он получил отлично. Прямо порадоваться за него. То же самое на кружках. Смотрите, он изучает какую-то новую деятельность. Она для него новая. Каждый шаг, который он проходит, для него – это достижение. Наталья Надольская:

То есть должна быть система поощрения, правильно?