«Может потерять мотивацию». Почему ребёнок не хочет ходить в кружки и секции?
Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В какой момент ребенок теряет мотивацию? Можно ли сказать, что ему в какой-то момент нужно полениться, расхотеть и разочароваться? Что делать в этот момент родителям и ребенку? Может быть, как стихийное бедствие переждать это?
Руслан Ковзик, психолог:
Смотрите, ребенок может потерять мотивацию в различных вариантах. Первое – он устал от учебы. То есть сейчас у нас, конечно, сентябрь, мы только начали. Но представьте ребенка, который уже отучился полгода. Он устает, и его мотивация уже падает к учебному процессу обычному, что и говорить о кружках. Особенно это сказывается тогда, когда у ребенка действительно нет режима дня, когда у него не сформировано собственное расписание, за которым он сам не следит. Тогда из-за хаоса, который происходит, он очень сильно устает. Следующее, когда у ребенка проходит мотивация – когда он занимается деятельностью, которая однообразная всегда. То есть нет каких-то различных видов деятельности. Он занимается одним и тем же и на том же кружке делает одно и то же. Когда он делает одно и то же, часто дети устают. Третья, наверное, такая самая основная проблема – это когда ни родители, ни ребенок не видят самых маленьких результатов.
Наталья Надольская:
Достижений?
Руслан Ковзик:
Достижений и результатов. В чем эта проблема? Смотрите, эта проблема еще со школы у нас идет. У нас родитель видит, что ребенок учится девять-десять – значит что? Все хорошо. Если семь-шесть, то мы начинаем ругать, правильно? Плохая ли это оценка?
Татьяна Сикирицкая, заместитель директора по учебной работе средней школы № 52 г. Минска, учитель начальных классов:
Нет, это хорошая оценка.
Руслан Ковзик:
Это хорошая оценка, правильно? Поэтому мы можем порадоваться. То есть, смотрите, семь-шесть – это хорошая оценка.
Наталья Надольская:
Я не радуюсь, если у моего сына семерка. Сейчас лайфхак скажет Руслан.
Руслан Ковзик:
Вот в чем дело, девять-десять – это отлично. Мы можем порадоваться за ребенка, что он получил отлично. Прямо порадоваться за него. То же самое на кружках. Смотрите, он изучает какую-то новую деятельность. Она для него новая. Каждый шаг, который он проходит, для него – это достижение.
Наталья Надольская:
То есть должна быть система поощрения, правильно?
Руслан Ковзик:
Это даже не поощрения. Это мы просто радуемся, замечаем достижения нашего ребенка, просто показывая ему, что он важен для нас. Он получает от нас одобрение этим. Насколько сильно это для ребенка, многие не осознают. Но это, наверное, самый большой буст и самая большая мотивация для ребенка. Когда он видит, что все вокруг его поддерживают, особенно родители.
Татьяна Сикирицкая:
Ребенку нравится заниматься тем, когда он видит, что успешен в этом. При этом поощрение со стороны очень важно – одобрение родителей и специалиста, который с ним работает.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Одобрение родителей наиболее важно.
Татьяна Сикирицкая:
Конечно, оно первично.
Читайте также:
«Приобщать к физической активности». Как выбрать вид спорта для ребенка?
Вырастить гроссмейстера. Как привить ребенку любовь к шахматам?
Развивать исходя из интересов. Стоит ли обращаться к психологу, чтобы выявить талант у ребенка?